Нацсовет аннулировал лицензии и регистрацию спортивных каналов XSport и XSport+

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) на заседании 26 марта 2026 года аннулировал лицензию телеканала XSport, принадлежащего юридическому лицу ООО «Тотвельд». В то же время регулятор отменил регистрацию обоих каналов — XSport и XSport+, сообщает «Детектор медиа».

Как пояснил на заседании заместитель председателя Нацсовета Олег Черныш, лицензия и регистрация были отозваны по обращению самой компании — процедуру инициировало юридическое лицо.

- Реклама -

Отметим, что ранее партнеры каналов уже получили письма от владельцев с уведомлением о прекращении вещания с 1 апреля из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране.

XSport вещал в мультиплексе MX-3 оператора «Зеонбуд» и транслировал хоккей, баскетбол, бокс, футбол и другие виды спорта. Канал начал вещание еще в 2012 году. XSport+ появился позже — в 2021 году. Владельцем обоих телеканалов является Борис Колесников.