Нацсовет аннулировал лицензии и регистрацию спортивных каналов XSport и XSport+

Телеканали XSport і XSport+

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Нацсовет) на заседании 26 марта 2026 года аннулировал лицензию телеканала XSport, принадлежащего юридическому лицу ООО «Тотвельд». В то же время регулятор отменил регистрацию обоих каналов — XSport и XSport+, сообщает «Детектор медиа».

Как пояснил на заседании заместитель председателя Нацсовета Олег Черныш, лицензия и регистрация были отозваны по обращению самой компании — процедуру инициировало юридическое лицо.

Отметим, что ранее партнеры каналов уже получили письма от владельцев с уведомлением о прекращении вещания с 1 апреля из-за неблагоприятной экономической ситуации в стране.

XSport вещал в мультиплексе MX-3 оператора «Зеонбуд» и транслировал хоккей, баскетбол, бокс, футбол и другие виды спорта. Канал начал вещание еще в 2012 году. XSport+ появился позже — в 2021 году. Владельцем обоих телеканалов является Борис Колесников.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

В Украине запретили ещё девять российских OTT-сервисов

26 марта Нацсовет расширил список запрещенных российских OTT-платформ, добавив девять новых сервисов. Всего в списке уже 70 медиасервисов.
Новости

Верховный суд США: провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов

Верховный суд США постановил: интернет-провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов, если сами не способствуют таким нарушениям целенаправленно.
Новости

В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в офисах Kartina.TV в Висбадене и Вормсе. Сервис подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро через сеть офшоров.
Новости

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по подготовке к отключению сети 2G в 2029–2033 годах. Абонентам рекомендуется проверить совместимость своих устройств.
Новости

В «Дії» началось голосование за название национальной LLM

В «Дії» стартовало финальное голосование по выбору названия для национальной LLM. Из более чем 3 тысяч предложений отобрали 10 финалистов. Голосование продлится до 29 марта.