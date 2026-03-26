Google представила Lyria 3 Pro — генератор трёхминутных музыкальных треков

Google выпустила новую версию своего музыкального генератора на основе искусственного интеллекта (ИИ) — Lyria 3 Pro. Предыдущая модель Lyria 3, появившаяся месяц назад, могла создавать треки длительностью не более 30 секунд. Pro-версия снимает это ограничение и позволяет генерировать композиции длительностью до трех минут, сообщает компания.

Наряду с увеличенной продолжительностью Lyria 3 Pro получила более широкие возможности творческого контроля. В частности, пользователи могут сразу в запросе задавать структуру будущей композиции — вступление, куплеты, припевы и бриджи, — а модель воспроизводит эти элементы точнее, чем предыдущая версия. Таким образом, детализация при создании музыки заметно возросла.

Модель доступна на нескольких платформах. В приложении Gemini, где ранее уже работала базовая версия Lyria 3, Pro-версия доступна только для платных подписчиков. Кроме того, новая модель добавлена в видеоредактор Google Vids и в ProducerAI — инструмент для создания музыки с помощью ИИ, который Google приобрела в прошлом месяце. Корпоративные клиенты получат доступ к модели через Vertex AI в публичной предварительной версии, а также через API Gemini и AI Studio.

Что касается обучающих данных, компания сообщила, что модель обучалась на материалах партнеров и разрешенном контенте с YouTube. Google также подчеркнула, что Lyria 3 Pro не копирует стиль конкретных исполнителей. Впрочем, если пользователь укажет имя артиста в запросе, модель будет использовать его творчество в качестве общего источника вдохновения. Все треки — независимо от версии модели — получают цифровой водяной знак SynthID, указывающий на использование ИИ при создании композиции.