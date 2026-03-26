АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести шесть солнечных электростанций во Львовской области

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Киевстар» приобрести контроль над шестью солнечными электростанциями (СЭС) во Львовской области. Для мобильного оператора это уже вторая инвестиция в энергетику.

Под контроль «Киевстара» перейдут компании «Энерджи Спейс», «Терновица Солар», «Терновица Солар Плюс», «Санлайт Дженеришн», «Энергопостач-Плюс» и «Лайтфул». По данным Forbes Ukraine, их общая установленная мощность на 2021 год составляла около 103,9 МВт.

Четыре из этих компаний связаны с девелопером Иваном Торским, возглавляющим Greenville. Еще две принадлежат семье Трофименко — совладельцам сети кинотеатров Multiplex. Стоит отметить, что те же самые активы уже выставляли на продажу в 2021 году — тогда их должны были продать французской TotalEnergies через дочернюю структуру Total Eren. Стоимость сделки тогда оценивали в 50–60 млн долларов, однако сделка так и не состоялась.

В настоящее время стоимость объектов, по оценкам участников рынка, может быть ниже из-за физического износа оборудования. Ориентировочная цена — около 400 тыс. долларов за 1 МВт установленной мощности, что дает примерную сумму сделки на уровне 1,7 млрд гривен, или 41–42 млн долларов. Деталей сделки «Киевстар» не комментирует.

Эта сделка станет второй в энергетическом портфеле оператора. В декабре 2025 года «Киевстар» приобрел СЭС «Санвин 11» мощностью 12,95 МВт. Тогда компания объясняла, что собственная генерация позволяет частично удовлетворять потребности в электроэнергии и хеджировать риски увеличения цен на нее. По оценкам, «Санвин 11» обеспечивает около 4% энергопотребности «Киевстара», что может свидетельствовать об общем потреблении оператора на уровне более 300 МВт.

По мнению экспертов, новые активы во Львовской области будут обеспечивать энергией собственную инфраструктуру «Киевстара» — в частности, дата-центры в регионе. Впоследствии оператор может заключить прямые договоры на часть произведенной электроэнергии для собственных нужд. Это позволит сократить расходы на передачу электроэнергии через сети общего пользования.