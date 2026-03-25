Телеканалы XSPORT и XSPORT+ прекращают вещание с 1 апреля 2026 года

Украинские спортивные телеканалы XSPORT и XSPORT+ прекратят вещание 1 апреля 2026 года. Об этом говорится в официальном письме владельца каналов — компании «Тотвельд», адресованном партнерам вещателя. Копия документа находится в распоряжении редакции Mediasat.

В качестве причины закрытия указана неблагоприятная экономическая ситуация в стране. Несмотря на уход из эфира, ранее заключенные соглашения остаются в силе — партнеры обязаны выполнять финансовые обязательства в полном объеме.

Уполномоченным представителем по вопросам оплаты, сверки взаиморасчетов и взыскания дебиторской задолженности назначено общество с ограниченной ответственностью «ВИА МЕДИА» (ООО «ВИА МЕДИА»). Следовательно, все платежи и деловую корреспонденцию партнеры должны направлять по адресу ООО «ВИА МЕДИА» — в соответствии с условиями действующих договоров.

Справка. XSPORT — общеукраинский мультиспортивный канал, начавший вещание 22 января 2012 года (ранее выходил под названием «Хоккей»). В его программной сетке — хоккей, баскетбол, бокс, футбол, единоборства, а также программы об экстремальных видах спорта и здоровом образе жизни. XSPORT+ заработал 1 июля 2021 года как второй канал группы — ориентированный преимущественно на украинский спорт, в частности трансляции национальных соревнований и международных событий с участием украинских спортсменов.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
