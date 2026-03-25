OpenAI закрывает Sora — нейросеть для создания видео

OpenAI объявила о закрытии нейросети Sora — инструмента для генерации видео на основе искусственного интеллекта. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте компании в социальной сети X. Точные сроки отключения приложения и программного интерфейса (API) компания объявит позднее.

Первая версия Sora была выпущена в декабре 2024 года. Сервис был доступен подписчикам платных тарифных планов ChatGPT Plus и Pro. Почти через год компания представила обновленную версию — Sora 2, а также отдельное мобильное приложение с набором инструментов для создания видео. А совсем недавно компания пообещала встроить Sora непосредственно в ChatGPT.

- Реклама -

Прощаясь с пользователями, команда Sora поблагодарила всех, кто создавал материалы с помощью сервиса и объединял вокруг него сообщество. «То, что вы сделали с Sora, было важно, и мы понимаем, что эта новость вызывает разочарование», — говорится в публикации. Там же указано, что в ближайшее время компания разъяснит сроки отключения и расскажет, как сохранить созданные работы.

Причины этого решения OpenAI изложила в комментарии для издания CNET. Пресс-служба компании сообщила, что исследовательская команда Sora сосредоточится на моделировании мира — прежде всего для развития робототехники, которая будет помогать людям решать реальные физические задачи. Одним из факторов такого перехода стал растущий спрос на вычислительные ресурсы.

По данным других источников, руководство OpenAI также намерено уделить больше внимания инструментам искусственного интеллекта для программирования. В частности, рассматривается возможность создания продукта, который объединит возможности Codex и браузера Atlas.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

