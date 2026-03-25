OpenAI отказалась от сделки с Disney на 1 млрд долларов

OpenAI вышла из партнерства с The Walt Disney Company стоимостью 1 млрд долларов и прекращает разработку видеогенератора Sora — менее чем через шесть месяцев после подписания соглашения. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По условиям соглашения, Disney должна была инвестировать 1 млрд долларов в OpenAI с оценкой около 730 млрд долларов, получив взамен право использовать собственных персонажей в видеогенераторе Sora. Партнерство охватывало более 200 героев из ключевых франшиз студии — в частности, Микки Мауса, Золушку, Симбу, Муфасу, Лило и Стича, а также Дэдпула, Грута и Железного человека.

- Реклама -

Планировалось, что первые видеоролики с участием этих персонажей выйдут в начале 2026 года. При этом соглашение не касалось внешности и голосов живых актёров. Причины расторжения партнёрства ни одна из сторон официально не раскрыла.

OpenAI запустила Sora в 2024 году, стремясь укрепить свои позиции на рынке благодаря ленте вертикальных роликов в формате TikTok. Теперь компания решила сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях — языковых моделях и инструментах для генерации мультимедиа.