MEGOGO покажет матч юношеских сборных Украины и Литвы, в том числе на канале «MEGOGO СПОРТ»

27 марта молодежная сборная Украины (U21) встретится со сборной Литвы в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года среди команд до 21 года. Матч состоится в словацком городе Кошице на стадионе Košická Futbalová Aréna и начнется в 19:00 по киевскому времени. Матч будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Матч на платформе MEGOGO смогут посмотреть подписчики тарифов «Оптимальная», «Спорт» и всех пакетов MEGOPACK — сервис транслирует игры юношеской сборной эксклюзивно на OTT-платформе. Игру также можно найти в подразделе «Футбол» раздела «Спорт» или на канале «MEGOGO Футбол Первый».

Для тех, у кого нет подписки, прямая трансляция будет бесплатной — на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Комментировать матч будут Владимир Зверов и Виталий Волочай. Аналитическая мини-студия в формате «визитки» начнётся в 18:30 — за полчаса до начала матча — и продолжится в перерыве и после финального свистка.

Матч против Литвы имеет для украинцев особое турнирное значение. После четырёх туров сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в группе H, поэтому каждый следующий матч может существенно повлиять на итоговую позицию в таблице.

В финальный турнир Евро-2027 U21 напрямую попадут хозяева — Албания и Сербия, девять победителей групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Еще четыре путёвки разыграют в плей-офф восемь сборных из числа тех, кто займёт вторые места в своих группах.