MEGOGO покажет матч юношеских сборных Украины и Литвы, в том числе на канале «MEGOGO СПОРТ»

MEGOGO покаже матч Україна – Литва (U21)

27 марта молодежная сборная Украины (U21) встретится со сборной Литвы в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года среди команд до 21 года. Матч состоится в словацком городе Кошице на стадионе Košická Futbalová Aréna и начнется в 19:00 по киевскому времени. Матч будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Матч на платформе MEGOGO смогут посмотреть подписчики тарифов «Оптимальная», «Спорт» и всех пакетов MEGOPACK — сервис транслирует игры юношеской сборной эксклюзивно на OTT-платформе. Игру также можно найти в подразделе «Футбол» раздела «Спорт» или на канале «MEGOGO Футбол Первый».

Для тех, у кого нет подписки, прямая трансляция будет бесплатной — на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях, а также на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Комментировать матч будут Владимир Зверов и Виталий Волочай. Аналитическая мини-студия в формате «визитки» начнётся в 18:30 — за полчаса до начала матча — и продолжится в перерыве и после финального свистка.

Матч против Литвы имеет для украинцев особое турнирное значение. После четырёх туров сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в группе H, поэтому каждый следующий матч может существенно повлиять на итоговую позицию в таблице.

В финальный турнир Евро-2027 U21 напрямую попадут хозяева — Албания и Сербия, девять победителей групп и лучшая из команд, занявших вторые места. Еще четыре путёвки разыграют в плей-офф восемь сборных из числа тех, кто займёт вторые места в своих группах.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести шесть солнечных электростанций во Львовской области

АМКУ разрешил «Киевстару» приобрести шесть солнечных электростанций во Львовской области общей мощностью 103,9 МВт. Для оператора это вторая инвестиция в энергетику.
Новости

В Украине запретили ещё девять российских OTT-сервисов

26 марта Нацсовет расширил список запрещенных российских OTT-платформ, добавив девять новых сервисов. Всего в списке уже 70 медиасервисов.
Новости

Верховный суд США: провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов

Верховный суд США постановил: интернет-провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов, если сами не способствуют таким нарушениям целенаправленно.
Новости

В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в офисах Kartina.TV в Висбадене и Вормсе. Сервис подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро через сеть офшоров.
Новости

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по подготовке к отключению сети 2G в 2029–2033 годах. Абонентам рекомендуется проверить совместимость своих устройств.