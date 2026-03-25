«Киевстар ТВ» начал показ украинской научно-фантастической драмы «Ты — космос»

На платформе «Киевстар ТВ» стал доступен полнометражный дебют режиссера Павла Острикова — научно-фантастическая драма «Ты — космос». Фильм рассказывает об одиночестве, человеческих связях и надежде на фоне безграничного космоса.

Главный герой — космический дальнобойщик Андрей Мельник в исполнении Владимира Кравчука. Он перевозит ядерные отходы на Каллисто, безлюдный спутник Юпитера, на борту грузового корабля «Обрій». Рутинную миссию прерывает катастрофа: Земля исчезает в результате мощного взрыва, и Андрей остается, вероятно, единственным человеком во Вселенной.

Переломным моментом становится сигнал от Катрин, французской лаборантки с космической станции у Сатурна. Несмотря на расстояние и задержку сигнала, между ними постепенно возникает эмоциональная близость. Когда Андрей узнает, что станция Катрин оказалась под угрозой уничтожения, он вместе с бортовым роботом Максимом отправляется в рискованное путешествие ей на помощь.

Фильм «Ты — космос» — для тех, кому по душе камерная научная фантастика с акцентом на психологический портрет героев и человеческие связи на расстоянии световых лет.

Напомним, что на «Киевстар ТВ» также доступна комедия «Корпорат» о выживании в корпоративной среде на фоне карпатской природы.