«Киевстар» планирует приобрести шесть солнечных электростанций во Львовской области

«Киевстар» намерен приобрести шесть солнечных электростанций (СЭС) во Львовской области. В Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) уже поступили соответствующие заявки на приобретение контроля над этими активами, сообщает Forbes Ukraine.

В число объектов соглашения входят компании «Энерджи Спейс», «Терновица Солар», «Терновица Солар Плюс», «Санлайт Дженеришн», «Энергопостач-Плюс» и «Лайтфул». Совокупная установленная мощность этих СЭС по состоянию на 2021 год достигала около 103,9 МВт. Четыре предприятия связаны с разработчиком Иваном Торским — владельцем компании Greenville, еще два — с семьей Трофименко, совладельцами сети кинотеатров Multiplex.

Стоит отметить, что эти же СЭС уже выставлялись на продажу в 2021 году — тогда их намеревалась приобрести французская TotalEnergies через структуру Total Eren. Сделку оценивали в $50–60 млн, однако до конца её так и не довели. Сейчас, по оценкам участников рынка, стоимость активов может быть ниже из-за износа оборудования. Ориентировочная цена — около $400 000 за 1 МВт, что соответствует общей сумме сделки примерно в 1,7 млрд грн, или $41–42 млн. В «Киевстаре» детали не комментируют.

Если сделка состоится, она может стать уже второй инвестицией оператора в собственную генерацию электроэнергии. В декабре 2025 года «Киевстар» приобрел СЭС «Санвин 11» мощностью 12,95 МВт. Тогда в компании объясняли, что собственная генерация позволяет частично покрывать энергопотребление и защищаться от роста цен на электроэнергию. По оценкам, эта станция обеспечивает около 4% потребностей оператора — что косвенно указывает на общее потребление «Киевстара» на уровне более 300 МВт.

Эксперты предполагают, что оператор будет использовать новые активы в первую очередь для обеспечения собственной инфраструктуры — в частности, дата-центров во Львовской области. В дальнейшем «Киевстар» может перевести часть произведенной электроэнергии на прямые контракты для собственных нужд, чтобы сократить расходы на ее передачу.