Google TV отримав три нові функції на базі штучного інтелекту Gemini

Gemini для Google TV

Google расширила возможности Google TV, добавив три новые функции на базе искусственного интеллекта Gemini. Эти нововведения призваны превратить телевизор не только в развлекательное устройство, но и в полноценного информационного помощника для всей семьи.

Первой из новых возможностей стали «Глубокие погружения» (Deep Dives) — интерактивный формат образовательных сессий с Gemini. В отличие от обычного поиска, Deep Dives предлагают подробные объяснения по различным темам — от экономики и технологий до здоровья и образа жизни. К материалам добавляются визуальные элементы и вопросы для дальнейшего обсуждения. Такой формат превращает телеэкран в образовательную платформу. Функция уже доступна пользователям в США и Канаде.

Для любителей спорта Google подготовила «Спортивные сводки» (Sports Briefs) — озвученные обзоры матчей и турниров. Благодаря этой функции зрители могут узнать результаты игр, следить за новостями об игроках или проверить текущий счет, не отрываясь от телевизора и не обращаясь к смартфону. Пока что Sports Briefs доступны только в США, а их распространение на другие рынки ожидается весной.

Третье направление обновления касается голосового помощника. Теперь в ответ на голосовой запрос Gemini формирует не просто текст, а полноценный визуальный ответ с видео и другой визуализацией. Так, запрос о результатах соревнований сопровождается интерактивной таблицей счетов и рекомендациями по трансляциям, запрос рецепта — видеоинструкцией, а поиск фильма — галереей с визуальными рекомендациями.

Обновленный голосовой помощник Gemini уже работает в США и Канаде. Весной его запустят в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а в течение года эта функция станет доступна пользователям и в других странах.

Впрочем, интеграция ИИ в Google TV сопряжена с определенными сложностями. Ранее мы сообщали, что после добавления Gemini поиск на некоторых устройствах начал работать некорректно.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
В Украине запретили ещё девять российских OTT-сервисов

26 марта Нацсовет расширил список запрещенных российских OTT-платформ, добавив девять новых сервисов. Всего в списке уже 70 медиасервисов.
Верховный суд США: провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов

Верховный суд США постановил: интернет-провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов, если сами не способствуют таким нарушениям целенаправленно.
В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в офисах Kartina.TV в Висбадене и Вормсе. Сервис подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро через сеть офшоров.
Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по подготовке к отключению сети 2G в 2029–2033 годах. Абонентам рекомендуется проверить совместимость своих устройств.
В «Дії» началось голосование за название национальной LLM

В «Дії» стартовало финальное голосование по выбору названия для национальной LLM. Из более чем 3 тысяч предложений отобрали 10 финалистов. Голосование продлится до 29 марта.