CBS News Radio прекращает вещание после почти ста лет в эфире

CBS News Radio
Американский медиаконцерн CBS объявил о ликвидации радиослужбы CBS News Radio, действующей с 1927 года. Вещание прекратится 22 мая 2026 года, а все должности подразделения будут упразднены. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Об официальном решении объявили главный редактор CBS News Барри Вайс и президент компании Том Цибровски во внутренних служебных записках. Причиной закрытия назвали изменения на медиарынке — слушатели массово переходят на цифровые платформы и подкасты, что подрывает экономическую основу традиционного радиовещания. В настоящее время CBS News Radio выпускает ежечасные новости для около 700 аффилированных станций по всей стране, однако сложные экономические условия заставили руководство пересмотреть целесообразность существования службы.

Под сокращение попадут примерно 6 % сотрудников компании. При этом, по данным анонимного источника, увольнения коснутся не только радиокоманды — пострадают и другие подразделения редакции, хотя конкретные названия не называются. Вайс и Цибровски назвали эти меры болезненным, но необходимым шагом в рамках более широкой трансформации редакции. По их мнению, часть структур должна уступить место новым форматам, рассчитанным на современную аудиторию.

Ликвидация радиослужбы происходит на фоне масштабных изменений в руководстве CBS. В 2025 году компания перешла под контроль Дэвида Эллисона после слияния его голливудской студии Skydance с кинокомпанией Paramount. Осенью того же года Эллисон назначил главным редактором CBS News Барри Вайс — бывшую обозревательницу издания New York Times.

Вайс публично критиковала традиционные теле- и радиокомпании за предвзятость и объявила о намерении изменить процесс принятия редакционных решений на CBS. В результате канал покинули несколько известных журналистов, в том числе корреспондент программы «60 минут». В декабре Вайс сняла с эфира этой программы сюжет о депортации венесуэльских мужчин администрацией Трампа в центр содержания под стражей в Сальвадоре.

Гильдия писателей Америки осудила решение о закрытии радиослужбы. В заявлении организация обвинила руководство в безрассудстве и жадности, а действия Вайса и Эллисона назвала проявлением некомпетентности. CBS News Radio существует с сентября 1927 года, то есть почти сто лет, и является предшественницей всей сети CBS.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

В Украине запретили ещё девять российских OTT-сервисов

26 марта Нацсовет расширил список запрещенных российских OTT-платформ, добавив девять новых сервисов. Всего в списке уже 70 медиасервисов.
Новости

Верховный суд США: провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов

Верховный суд США постановил: интернет-провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов, если сами не способствуют таким нарушениям целенаправленно.
Новости

В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в офисах Kartina.TV в Висбадене и Вормсе. Сервис подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро через сеть офшоров.
Новости

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по подготовке к отключению сети 2G в 2029–2033 годах. Абонентам рекомендуется проверить совместимость своих устройств.
Новости

В «Дії» началось голосование за название национальной LLM

В «Дії» стартовало финальное голосование по выбору названия для национальной LLM. Из более чем 3 тысяч предложений отобрали 10 финалистов. Голосование продлится до 29 марта.