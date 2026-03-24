Spotify запускает SongDNA — инструмент для анализа музыкальных треков

Стриминговый сервис Spotify начал тестирование новой функции SongDNA, которая позволяет узнать подробную информацию о создании любого музыкального трека. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Эта функция встроена непосредственно в экран воспроизведения мобильного приложения. Чтобы воспользоваться ею, нужно открыть плеер во время прослушивания, прокрутить экран вниз до соответствующей карточки и нажать на нее. После этого пользователю становятся доступны сведения об авторах песни, имеющихся кавер-версиях, использованных сэмплах и других связанных материалах.

Ключевая особенность SongDNA — интерактивность. Как отмечает Android Authority, это не просто статический набор метаданных, а полноценный инструмент для активного исследования: пользователь может углубиться в контекст трека и проследить его музыкальные связи. Такая концепция схожа с функцией «О треке» (About the Song), однако SongDNA делает акцент на более глубоком изучении материала.

В основе работы сервиса лежит сочетание данных, предоставляемых самими артистами, и вклада сообщества. Музыкальные лейблы и исполнители, в свою очередь, могут управлять тем, как их произведения и сопутствующая информация отображаются в системе, — через раздел Spotify for Artists (S4A).

В настоящее время SongDNA находится на стадии бета-тестирования и постепенно становится доступной для владельцев подписки Premium на платформах Android и iOS. Полное внедрение функции запланировано на апрель.

Стоит отметить, что в 2025 году Spotify выплатил музыкальной индустрии роялти на сумму более 11 млрд долларов — на 10% больше, чем годом ранее. По словам представителей сервиса, это самая большая годовая сумма выплат авторам музыки от любого ритейлера в истории.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

Верховный суд США: провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов

Верховный суд США постановил: интернет-провайдеры не несут ответственности за пиратские действия абонентов, если сами не способствуют таким нарушениям целенаправленно.
Новости

В Германии провели обыски в офисах стримингового сервиса Kartina.TV

Немецкие правоохранительные органы провели обыски в офисах Kartina.TV в Висбадене и Вормсе. Сервис подозревают в уклонении от уплаты налогов на миллионы евро через сеть офшоров.
Новости

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по отключению сети 2G

Правительство Великобритании обнародовало рекомендации по подготовке к отключению сети 2G в 2029–2033 годах. Абонентам рекомендуется проверить совместимость своих устройств.
Новости

В «Дії» началось голосование за название национальной LLM

В «Дії» стартовало финальное голосование по выбору названия для национальной LLM. Из более чем 3 тысяч предложений отобрали 10 финалистов. Голосование продлится до 29 марта.
Новости

Нацсовет аннулировал лицензии и регистрацию спортивных каналов XSport и XSport+

Нацсовет аннулировал лицензию XSport и регистрацию обоих каналов — XSport и XSport+. Владелец инициировал их закрытие из-за неблагоприятной экономической ситуации.