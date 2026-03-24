Spotify запускает SongDNA — инструмент для анализа музыкальных треков

Стриминговый сервис Spotify начал тестирование новой функции SongDNA, которая позволяет узнать подробную информацию о создании любого музыкального трека. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

Эта функция встроена непосредственно в экран воспроизведения мобильного приложения. Чтобы воспользоваться ею, нужно открыть плеер во время прослушивания, прокрутить экран вниз до соответствующей карточки и нажать на нее. После этого пользователю становятся доступны сведения об авторах песни, имеющихся кавер-версиях, использованных сэмплах и других связанных материалах.

Ключевая особенность SongDNA — интерактивность. Как отмечает Android Authority, это не просто статический набор метаданных, а полноценный инструмент для активного исследования: пользователь может углубиться в контекст трека и проследить его музыкальные связи. Такая концепция схожа с функцией «О треке» (About the Song), однако SongDNA делает акцент на более глубоком изучении материала.

В основе работы сервиса лежит сочетание данных, предоставляемых самими артистами, и вклада сообщества. Музыкальные лейблы и исполнители, в свою очередь, могут управлять тем, как их произведения и сопутствующая информация отображаются в системе, — через раздел Spotify for Artists (S4A).

В настоящее время SongDNA находится на стадии бета-тестирования и постепенно становится доступной для владельцев подписки Premium на платформах Android и iOS. Полное внедрение функции запланировано на апрель.

Стоит отметить, что в 2025 году Spotify выплатил музыкальной индустрии роялти на сумму более 11 млрд долларов — на 10% больше, чем годом ранее. По словам представителей сервиса, это самая большая годовая сумма выплат авторам музыки от любого ритейлера в истории.