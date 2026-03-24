MEGOGO покажет первый детский клубный чемпионат мира по футболу

Медиасервис MEGOGO на этой неделе начнёт трансляцию LALIGA FC FUTURES U12 Club World Cup — первого международного турнира среди юношеских команд ведущих футбольных клубов мира, сообщает пресс-служба компании.

Турнир начнется 25 марта и продлится до 29 марта в испанском городе Брунете, где матчи пройдут на стадионе Estadio Municipal Los Arcos. В соревнованиях принимают участие 20 команд из 11 стран четырех континентов.

В число участников входят, в частности, юношеские академии ведущих европейских клубов — «Барселоны», «Реала», «Атлетико», «Арсенала», «Пари Сен-Жермен», «Интера», «Милана» и «Байера». Представлена и Южная Америка — аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» и бразильские «Палмейрас» и «Фламенго».

В Украине матчи доступны на OTT-платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Большинство матчей бесплатно покажет телеканал «MEGOGO СПОРТ» в цифровой эфирной сети T2 и кабельных сетях. Трансляции начнутся в среду, 25 марта, в 10:30 по киевскому времени матчем «Атлетико» — «Бетис». Комментировать матчи будут профессиональные комментаторы MEGOGO.

«К сожалению, полномасштабная агрессия России против Украины стала травматическим опытом для миллионов детей. В такие времена особенно важно сохранять для них ощущение нормальной жизни, обеспечивать опору в развитии и показывать примеры, которые вдохновляют двигаться вперед. Именно поэтому мы продолжаем транслировать турниры, организованные LaLiga, — чтобы украинские дети, играющие в футбол, могли видеть своих сверстников в ведущих академиях мира и чувствовать: большие цели — реальны», — отметила директор по контенту MEGOGO Мария Панченко.

По её словам, успехи сверстников из клубных академий воспринимаются ближе и сильнее вдохновляют юных спортсменов, чем примеры взрослых звёзд. Такие трансляции, по мнению Панченко, помогают детям формировать собственные спортивные ориентиры и поддерживать амбиции — даже во время войны. Именно поэтому почти все матчи турнира будут доступны на бесплатном канале «MEGOGO СПОРТ» в T2 и кабельных сетях.

Поддержка детского футбола — последовательная линия MEGOGO, и не только на международном уровне. Летом 2025 года медиасервис стал официальным партнером трансляции турнира памяти Владимира Величко — организатора юношеских соревнований, который более двух десятилетий посвятил развитию детского футбола в Украине.