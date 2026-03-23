Warner Music и Netflix будут выпускать документальные фильмы о музыкантах

Warner Music Group (WMG) и Netflix объявили о партнерстве в производстве документального контента о музыкантах и авторах песен. К сотрудничеству привлечена и продюсерская компания Unigram, которая будет участвовать в разработке проектов, сообщает Variety.

Согласно условиям соглашения, WMG и Unigram будут работать напрямую с артистами или их наследниками, чтобы точно и достоверно воссоздать биографии и творческий путь музыкантов. Имена исполнителей, которым будут посвящены первые стриминговые проекты, пока не разглашаются.

- Реклама -

Впрочем, каталог WMG дает представление о масштабах возможного контента. Среди легендарных имен лейбла — Prince, Fleetwood Mac, Led Zeppelin и Джонни Митчелл; современную сцену представляют Эд Ширан и Бруно Марс.

Партнерство выгодно обеим сторонам. WMG получает возможность монетизировать архивы и укрепить бренд лейбла, а Netflix — официальный контент для своей платформы. Эксперты отмечают, что формат официальных документальных фильмов привлекает аудиторию прежде всего благодаря редким архивным материалам и официальным историям артистов.

В то же время Netflix активно инвестирует и в технологии производства. Недавно платформа приобрела стартап InterPositive — разработчика ИИ-решений для киноиндустрии. Его основатель, актёр Бен Аффлек, займёт должность старшего советника компании.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

