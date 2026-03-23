Шоу «Угадай мелодию» на SWEET.TV набрало 1,6 млн просмотров

Музыкальное шоу «Угадай мелодию» уверенно дебютировало на национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV — через четыре дня после премьеры аудитория проекта превысила 1,6 миллиона просмотров. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Уже доступны первые два выпуска, а новые серии будут выходить два раза в неделю — каждую среду и пятницу. В каждом из них участники соревнуются в умении угадывать известные музыкальные хиты, а зрители могут играть вместе с ними.

Директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак рассказала, что команда стремилась создать не просто развлекательное шоу, а проект с социальным содержанием. «Через знакомые песни разных поколений мы показываем историю украинской музыки. Мы видим очень теплую реакцию — зрители комментируют, делятся шоу и советуют его друзьям», — сказала она.

У шоу есть и благотворительная составляющая. Весь призовой фонд направляется на поддержку Вооружённых сил Украины — каждый победивший артист сам выбирает подразделение или фонд, в пользу которого SWEET.TV перечисляет выигрыш в виде пожертвования.

«Угадай мелодию» — украинская адаптация международного формата Name That Tune, завоевавшего популярность в 40 странах мира. В проекте приняли участие 45 украинских звезд, в том числе Alyona Alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык и другие. Ведущий шоу — Михаил Хома, известный как DZIDZIO.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

MEGOGO покажет матч Украина — Швеция, в том числе бесплатно на канале «MEGOGO СПОРТ»

26 марта сборная Украины сыграет со Швецией в полуфинале отборочного турнира к ЧМ-2026. MEGOGO будет транслировать матч — в том числе бесплатно на канале «MEGOGO СПОРТ».
Новости

Более 170 каналов и тысячи фильмов: lifecell TV запускает пасхальный промо-просмотр

По случаю Пасхи lifecell TV открывает бесплатный доступ к более чем 170 каналам и тысячам фильмов для абонентов Датагруп, Volia и lifecell.
Новости

Warner Music и Netflix будут выпускать документальные фильмы о музыкантах

Warner Music Group и Netflix объединились для выпуска документальных фильмов о музыкантах из каталога лейбла. В проекте также участвует компания Unigram.
Новости

Японская компания Elecom снимает с продажи все внешние Blu-ray-приводы

Японская компания Elecom полностью уходит с рынка Blu-ray-приводов. Девять моделей внешних USB-приводов будут сняты с продажи до 30 июня 2026 года или раньше.
Новости

Суд отклонил очередной иск Masimo в отношении Apple Watch, однако патентный спор с Apple продолжается

Суд отклонил иск компании Masimo в отношении пульсоксиметра в Apple Watch — обновленные часы не нарушают патентов. Однако апелляционный запрет на импорт в США по-прежнему действует.