Шоу «Угадай мелодию» на SWEET.TV набрало 1,6 млн просмотров

Музыкальное шоу «Угадай мелодию» уверенно дебютировало на национальном онлайн-кинотеатре SWEET.TV — через четыре дня после премьеры аудитория проекта превысила 1,6 миллиона просмотров. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Уже доступны первые два выпуска, а новые серии будут выходить два раза в неделю — каждую среду и пятницу. В каждом из них участники соревнуются в умении угадывать известные музыкальные хиты, а зрители могут играть вместе с ними.

Директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак рассказала, что команда стремилась создать не просто развлекательное шоу, а проект с социальным содержанием. «Через знакомые песни разных поколений мы показываем историю украинской музыки. Мы видим очень теплую реакцию — зрители комментируют, делятся шоу и советуют его друзьям», — сказала она.

У шоу есть и благотворительная составляющая. Весь призовой фонд направляется на поддержку Вооружённых сил Украины — каждый победивший артист сам выбирает подразделение или фонд, в пользу которого SWEET.TV перечисляет выигрыш в виде пожертвования.

«Угадай мелодию» — украинская адаптация международного формата Name That Tune, завоевавшего популярность в 40 странах мира. В проекте приняли участие 45 украинских звезд, в том числе Alyona Alyona, Даша Астафьева, Василий Байдак, Ирина Билык и другие. Ведущий шоу — Михаил Хома, известный как DZIDZIO.