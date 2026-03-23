MEGOGO покажет матч Украина — Швеция, в том числе бесплатно на канале «MEGOGO СПОРТ»

26 марта сборная Украины по футболу сыграет в Валенсии со сборной Швеции в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 года. Матч на стадионе Estadio Ciutat de València начнется в 21:45. Эксклюзивным транслятором матча в Украине выступит медиасервис MEGOGO — официальный транслятор отборочного турнира к ЧМ-2026.

Посмотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO по подписке «Оптимальная», «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Кроме того, матч будет доступен бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях — так что поединок смогут увидеть и те, у кого нет подписки.

Матч будут комментировать военнослужащий Сил обороны Украины и комментатор MEGOGO Вадим Скичко, а также Александр Новак. В 20:20 начнется аналитическая студия — ее ведет Сергей Лукьяненко. К ведущему присоединятся экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и экс-тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко.

Ставки в этом противостоянии чрезвычайно высоки — победитель пары выходит в финал плей-офф. Там Украину ждет соперник из пары Польша — Албания. В случае поражения украинская команда проведет товарищеский матч против сборной, уступившей в том же противостоянии.

Обе команды обладают значительным опытом выступлений на крупных турнирах и хорошо понимают цену каждой ошибки на этой стадии. Матч обещает быть бескомпромиссным и напряжённым — с ожесточённой борьбой за каждый мяч и максимальной сосредоточенностью обеих команд.