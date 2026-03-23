MEGOGO покажет матч Украина — Швеция, в том числе бесплатно на канале «MEGOGO СПОРТ»

26 марта сборная Украины по футболу сыграет в Валенсии со сборной Швеции в полуфинале отборочного плей-офф к чемпионату мира 2026 года. Матч на стадионе Estadio Ciutat de València начнется в 21:45. Эксклюзивным транслятором матча в Украине выступит медиасервис MEGOGO — официальный транслятор отборочного турнира к ЧМ-2026.

Посмотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO по подписке «Оптимальная», «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Кроме того, матч будет доступен бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях — так что поединок смогут увидеть и те, у кого нет подписки.

Матч будут комментировать военнослужащий Сил обороны Украины и комментатор MEGOGO Вадим Скичко, а также Александр Новак. В 20:20 начнется аналитическая студия — ее ведет Сергей Лукьяненко. К ведущему присоединятся экс-игрок сборной Украины, а ныне тренер Александр Головко и экс-тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко.

Ставки в этом противостоянии чрезвычайно высоки — победитель пары выходит в финал плей-офф. Там Украину ждет соперник из пары Польша — Албания. В случае поражения украинская команда проведет товарищеский матч против сборной, уступившей в том же противостоянии.

Обе команды обладают значительным опытом выступлений на крупных турнирах и хорошо понимают цену каждой ошибки на этой стадии. Матч обещает быть бескомпромиссным и напряжённым — с ожесточённой борьбой за каждый мяч и максимальной сосредоточенностью обеих команд.

Редакция Mediasat
Новости

Шоу «Угадай мелодию» на SWEET.TV набрало 1,6 млн просмотров

Музыкальное шоу «Угадай мелодию» на SWEET.TV набрало 1,6 млн просмотров за четыре дня после премьеры. Новые выпуски будут выходить каждую среду и пятницу.
Новости

Более 170 каналов и тысячи фильмов: lifecell TV запускает пасхальный промо-просмотр

По случаю Пасхи lifecell TV открывает бесплатный доступ к более чем 170 каналам и тысячам фильмов для абонентов Датагруп, Volia и lifecell.
Новости

Warner Music и Netflix будут выпускать документальные фильмы о музыкантах

Warner Music Group и Netflix объединились для выпуска документальных фильмов о музыкантах из каталога лейбла. В проекте также участвует компания Unigram.
Новости

Японская компания Elecom снимает с продажи все внешние Blu-ray-приводы

Японская компания Elecom полностью уходит с рынка Blu-ray-приводов. Девять моделей внешних USB-приводов будут сняты с продажи до 30 июня 2026 года или раньше.
Новости

Суд отклонил очередной иск Masimo в отношении Apple Watch, однако патентный спор с Apple продолжается

Суд отклонил иск компании Masimo в отношении пульсоксиметра в Apple Watch — обновленные часы не нарушают патентов. Однако апелляционный запрет на импорт в США по-прежнему действует.