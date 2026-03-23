Более 170 каналов и тысячи фильмов: lifecell TV запускает пасхальный промо-просмотр

С 23 марта по 15 апреля 2026 года абоненты «Датагруп», Volia и lifecell смогут бесплатно смотреть более 170 телеканалов и тысячи фильмов и сериалов в рамках пасхальной промоакции lifecell TV. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе lifecell.

Промо-просмотр доступен на цифровом телевидении DTV и OTT-платформе, в частности в приложении lifecell TV — на смартфонах, планшетах, Smart TV и компьютерах. Среди доступных каналов — документальные и познавательные (Discovery Channel, National Geographic, Viasat Nature, Viasat History), кино и сериалы (Cine+, Viasat True Crime, Viasat Kino Comedy, Твоё Кино Relax, Viasat Serial), спортивные трансляции (Setanta Sports+, UPL.TV), а также детский контент — Da Vinci Learning, ПЛЮСПЛЮС, Cine+ Kids, Cartoon Network.

- Реклама -

При этом абонентам открывается доступ к онлайн-кинотеатру lifecell TV с библиотекой из более чем 10 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов различных жанров от ведущих мировых кинокомпаний — Disney, Marvel Studios, 20th Century Studios, Pixar и Paramount.

Чтобы увидеть новые каналы на телевизионном тюнере, необходимо выполнить повторный поиск телепрограмм. OTT-тюнеры с интерактивными функциями достаточно перезагрузить, отключив от сети электропитания на несколько секунд. Владельцы CAM-модулей должны руководствоваться инструкцией к своему телевизору. Если на устройстве были настроены списки избранных каналов — их придется составить заново. Зато в мобильном приложении, на Smart TV, Android TV, Android ТВ-приставках и в веб-версии сервиса изменения произойдут автоматически.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Отметим, что промо-просмотр не распространяется на контент дополнительного пакета Volia «Ночной».

Стоит отметить, что зимой 2025 года приложение Volia TV сменило название на lifecell TV. Переименование произошло в результате интеграции Volia в объединенную группу DVL, в которую также входят Датагруп и lifecell.