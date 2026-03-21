YouTube начал спрашивать пользователей, не является ли видео, которое они только что посмотрели, контентом, сгенерированным искусственным интеллектом (ИИ).

Платформа показывает части зрителей короткие опросы с предложением оценить просмотренный материал. Вопрос касается того, относится ли видео к категории так называемого ИИ-мусора — то есть низкокачественного контента, массово созданного автоматизированными инструментами. Для ответа доступно пять вариантов: «совсем нет», «немного», «умеренно», «очень сильно» или «крайне».

Об этих опросах стало известно после того, как пользователи опубликовали скриншоты в Reddit и X. Стоит отметить, что ИИ-мусор уже давно стал одной из самых острых проблем для платформы — отдельные каналы набирают миллиарды просмотров на видео, полностью созданных без участия человека.

В то же время YouTube и сам активно использует ИИ в различных сферах своей деятельности, однако чрезмерное использование этой технологии для генерации контента компания открыто критикует. Таким образом, новый инструмент обратной связи можно расценивать как попытку платформы отделить качественный контент от автоматически сгенерированного.

Что именно YouTube будет делать с собранными данными, пока неизвестно. Среди предположений — в частности, версия о том, что Google может использовать эти оценки для обучения собственного генератора видео, чтобы тот создавал материалы, которые как можно меньше напоминали бы типичный ИИ-мусор.