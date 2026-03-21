Японская компания Elecom снимает с продажи все внешние Blu-ray-приводы

Японская компания Elecom объявила о полном прекращении продаж внешних USB-приводов Blu-ray. Девять моделей устройств будут сняты с продажи до 30 июня 2026 года или раньше — в зависимости от остатков товара на складах, сообщает Tom’s Hardware.

Решение касается всего ассортимента внешних дисков компании. В ассортимент входили устройства с различными интерфейсами подключения — USB-A и USB-C, — а также модели разных цветов, версии с поддержкой технологии M-Disc, комплекты со специальным программным обеспечением и отдельная модификация для компьютеров Mac. Часть устройств выпускалась под торговой маркой Logitec — это японский бренд Elecom, не связанный с компанией Logitech.

Это решение соответствует общей отраслевой тенденции к отказу от формата Blu-ray. В течение последних месяцев о сворачивании этого направления объявили несколько крупных производителей. В частности, LG и Sony вышли из отдельных сегментов рынка Blu-ray, при этом Sony дополнительно прекратила выпуск записываемых дисков Blu-ray.

Как сообщал Mediasat, аналогичное решение приняла и японская компания Buffalo, которая объявила о сворачивании производства приводов Blu-ray. Впрочем, Buffalo сделала исключение для американского рынка — поставки туда пока продолжаются.