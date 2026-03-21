Суд отклонил очередной иск Masimo в отношении Apple Watch, однако патентный спор с Apple продолжается

Федеральный суд по международной торговле США (ITC) отклонил на предварительном этапе рассмотрения очередной иск компании Masimo, которая обвиняла Apple в нарушении патентов на функцию пульсоксиметра в Apple Watch. Об этом сообщает Reuters.

Суд поддержал позицию Apple и не нашел оснований полагать, что обновленные версии часов нарушают права Masimo на интеллектуальную собственность. Это решение является результатом длительного спора, начавшегося после того, как ITC ранее запретила импорт в США моделей Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 — из-за нарушения патентов Masimo на технологию измерения уровня кислорода в крови. Тогда Apple пришлось внести изменения в программное обеспечение и принципы измерения часов, чтобы возобновить их поставки на американский рынок.

До августа 2025 года Apple программно блокировала функцию пульсоксиметра во всех часах этих моделей на рынке США, а затем представила обновленные версии устройств. Главным изменением стало то, что обновленные устройства больше не выводят показатели насыщения крови кислородом на дисплей часов — эти данные теперь отображаются на подключенном iPhone. Таможенная и пограничная служба США одобрила поставку обновленных устройств, после чего Masimo попыталась обжаловать это решение в суде, однако потерпела неудачу.

Тем не менее, правовой спор еще не полностью исчерпан. Федеральный апелляционный суд США оставил в силе запрет 2023 года на импорт Apple Watch с функцией пульсоксиметра на основании претензий компании Masimo. Apple сообщила, что удовлетворена решением ITC, и выразила готовность искать возможности для пересмотра позиции апелляционной инстанции.

Отдельным направлением этого противостояния остается решение федерального суда Калифорнии, вынесенное в ноябре. Тогда Apple признали виновной в краже интеллектуальной собственности Masimo и обязали выплатить 634 млн долларов. Компания объявила о намерении обжаловать этот вердикт. Apple, в свою очередь, настаивает, что на протяжении шести лет Masimo подавала иски с безосновательными обвинениями, и почти все из них суды разных инстанций уже отклонили.