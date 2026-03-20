Стартап Starcloud планирует запустить 88 000 спутников для создания орбитальных ИИ-датацентров

Американский стартап Starcloud, поддерживаемый NVIDIA, подал в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развертывание группировки из 88 000 спутников на низкой околоземной орбите.

Как сообщает Interesting Engineering, компания, базирующаяся в городе Редмонд (штат Вашингтон, США), планирует использовать эти аппараты в качестве орбитальных дата-центров. А именно для выполнения вычислительных задач искусственного интеллекта (ИИ) непосредственно в космосе.

Идея основана на стремлении обойти ограничения наземной инфраструктуры. В компании отмечают, что традиционные дата-центры все чаще сталкиваются с нехваткой земельных участков, недостатком электроэнергии и трудностями с охлаждением оборудования. Орбитальные системы, свободные от этих препятствий, способны стать самым экономичным и наиболее масштабируемым решением для обеспечения вычислительных мощностей в ближайшее десятилетие.

Если FCC одобрит проект, спутники будут размещены на высоте от 600 до 850 километров. Аппараты будут двигаться по солнечно-синхронным орбитам, что позволит им находиться под солнечным освещением практически непрерывно и постоянно вырабатывать энергию, необходимую для питания бортовых ИИ-систем.

Для передачи данных между аппаратами и взаимодействия с наземными сетями спутники будут использовать оптические межспутниковые каналы связи. Среди систем, с которыми предусмотрена интеграция, — Starlink компании SpaceX, Amazon Leo и Tera Wave от Blue Origin.

Численность группировки значительно превышает масштабы большинства существующих орбитальных сетей. Так, крупнейшая из действующих в настоящее время спутниковых систем — Starlink компании SpaceX — насчитывает около 10 000 аппаратов. В то же время группировка Starcloud уступает другой инициативе SpaceX, предложенной ранее в этом году, — развертыванию одного миллиона орбитальных объектов также для создания космической вычислительной инфраструктуры.

Точных технических характеристик аппаратов компания не раскрывает, однако уверяет, что система будет спроектирована с учетом требований безопасности в и без того перегруженных орбитальных районах. Предусмотрено поэтапное введение в эксплуатацию — сначала спутники будут работать на более низких орбитах для проверки бортовых систем, после чего перейдут на рабочие высоты. Такой подход позволяет обеспечить быстрый сход неисправного аппарата с орбиты и его сгорание в атмосфере.