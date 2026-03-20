MEGOGO покажет мадридское дерби «Реал» — «Атлетико»

В воскресенье, 22 марта, MEGOGO будет транслировать мадридское дерби между командами «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало матча — в 22:00. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса.

Матч смогут посмотреть подписчики тарифа «Спорт» и любого из пакетов MEGOPACK. Трансляция будет вестись на канале «MEGOGO Футбол Первый», а также в подразделе «Футбол» раздела «Спорт». MEGOGO — официальный вещатель испанской Ла Лиги в Украине.

Матч будут комментировать Александр Новак и Сергей Лукьяненко. В 21:30 начнется аналитическая мини-студия в формате «визитки» — она продлится как в перерыве, так и после финального свистка.

Особого внимания заслуживает состав «Реала Мадрида»: из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа в воротах выйдет Андрей Лунин. Для украинского голкипера это шанс проявить себя в матче самого высокого уровня.

Мадридское дерби — одно из самых принципиальных противостояний Ла Лиги. Оба клуба представляют столицу Испании и борются не только за очки, но и за городской престиж. Дополнительную остроту придает результат первого круга — тогда «Атлетико» одержал победу со счетом 5:2, поэтому теперь у «Реала» есть возможность взять реванш перед собственной публикой.

В настоящее время «Реал» занимает второе место в турнирной таблице с 66 очками, тогда как «Атлетико» идёт третьим с 57 очками. Разница в девять очков сохраняет интригу — победа гостей существенно сократит отставание от соперника.

Атакующий футбол «Реала» против организованной и боевой игры «Атлетико» под руководством Диего Симеоне — проверенная формула дерби, которое почти никогда не обходится без острых моментов, голов и драматических поворотов.