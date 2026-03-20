Американская компания WebPros, владеющая одними из крупнейших в мире панелей управления серверами и веб-сайтами cPanel и Plesk, с 31 марта 2026 года полностью прекращает обслуживание клиентов из России и Беларуси. Как сообщает ТАСС, о решении стало известно из писем, отправленных пользователям обоих сервисов.

Письма от обеих компаний содержат одинаковый текст со ссылкой на международное экспортное и санкционное законодательство. Доступ к услугам для клиентов из России и Беларуси останется активным до конца марта, а средства за подписку в переходный период взиматься не будут. После 31 марта все подписки будут аннулированы. Источники на рынке также подтвердили ТАСС, что такие ограничения распространяются и на белорусских пользователей.

«Мы искренне сожалеем о любых неудобствах, которые может вызвать эта ситуация, и ценим ваше понимание, поскольку соблюдаем обязательные требования законодательства», — отметили команды Plesk и cPanel в обращении к клиентам.

cPanel и Plesk — платные панели управления серверами и веб-сайтами с графическим интерфейсом, позволяющие администрировать хостинг без использования командной строки. По собственным оценкам WebPros, доля cPanel на общем рынке панелей управления достигает 94%, тогда как Plesk занимает 31%. Впрочем, аналитический сервис W3Techs приводит другие цифры: по его данным, лидером по использованию на веб-сайтах является hPanel от Hostinger с 50%, далее следует Plesk с 45%, а cPanel занимает лишь 2,1%.

По оценке доменного регистратора «Рег.ру», предоставленной компанией ТАСС, в доменных зонах .ru и .рф на cPanel и Plesk в настоящее время работает не менее 50 тысяч сайтов. Их владельцам придётся искать альтернативные решения. Стоит отметить, что еще в 2017 году 70% рынка России и стран СНГ занимала российская панель ispmanager, а за последние несколько лет санкционная политика существенно сократила присутствие обоих американских продуктов в регионе.