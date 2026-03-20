Blue Origin планирует развернуть орбитальную сеть из 51 600 спутников-серверов

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развертывание спутниковой сети для предоставления вычислительных услуг непосредственно в космосе. Проект получил название Project Sunrise и предусматривает вывод на орбиту до 51 600 аппаратов, сообщает SpaceNews.

Заявка в FCC датирована 19 марта этого года. Как следует из представленных документов, Project Sunrise ориентирован в первую очередь на рынок вычислений искусственного интеллекта (ИИ). Целесообразность орбитального подхода Blue Origin обосновывается рядом преимуществ, присущих таким системам. В частности, речь идет об использовании солнечной энергии и ее почти непрерывной доступности, отсутствии затрат на землю и инфраструктуру, а также независимости от ограничений энергосетей. Все это, по мнению компании, позволяет существенно снизить предельную стоимость вычислений по сравнению с наземными дата-центрами.

Помимо экономического обоснования, Blue Origin подчеркивает и более широкое значение проекта. Project Sunrise призван помочь американским компаниям ускорить развитие технологий машинного обучения, автономных систем и предиктивной аналитики.

По техническим параметрам спутники будут размещаться на солнечно-синхронных орбитах высотой от 500 до 1 800 километров. Орбитальные плоскости будут располагаться с интервалом от пяти до десяти километров и будут насчитывать от 300 до 1 000 аппаратов каждая. Основную передачу данных между спутниками будут обеспечивать оптические межспутниковые каналы связи, интегрированные с системой TeraWave — широкополосной спутниковой сетью Blue Origin, которую компания анонсировала ранее. Впрочем, подробные технические характеристики аппаратов пока остаются ограниченными.

Что касается средств доставки, компания связывает реализацию проекта с возможностями ракеты New Glenn, однако подробностей о схеме запусков не приводит.

Blue Origin — не единственная компания, разрабатывающая орбитальную вычислительную инфраструктуру такого масштаба. Ранее SpaceX подала заявку на сеть из одного миллиона спутников, а стартап Starcloud предложил группировку из 88 000 аппаратов. Несмотря на это, ни одна из компаний до сих пор не обнародовала технические спецификации своих систем и конкретные графики развертывания.