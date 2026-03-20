Amazon разрабатывает ИИ-смартфон, которому не понадобится магазин приложений

Amazon работает над новым смартфоном под рабочим названием Transformer — устройством на базе искусственного интеллекта (ИИ) с глубокой интеграцией голосового помощника Alexa и сервисов собственной экосистемы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Проект развивается в рамках подразделения устройств и сервисов компании. За него отвечает команда ZeroOne — подразделение, созданное год назад для разработки «прорывных» гаджетов. Команду возглавляет Джей Аллард — бывший топ-менеджер Microsoft, причастный к таким продуктам, как игровая консоль Xbox и музыкальный плеер Zune.

- Реклама -

Концепция Transformer предполагает отказ от традиционных магазинов приложений — вместо них главным инструментом взаимодействия с устройством должно стать голосовое управление и управление с помощью ИИ через Alexa. В свою очередь, Alexa, судя по имеющимся данным, вероятно, станет основным интерфейсом, но не обязательно отдельной операционной системой. Устройство позиционируется как удобный вход в экосистему Amazon — для онлайн-шоппинга, просмотра Prime Video, прослушивания Prime Music и заказа еды через партнеров компании.

Разработчики рассматривают два форм-фактора. Первый — полноценный смартфон со стандартным набором функций. Второй — минималистичное устройство с ограниченными возможностями, похожее на концепцию так называемого «тупого телефона» (dumbphone) для тех, кто хочет меньше времени проводить перед экраном. Одним из вдохновителей этого направления, по слухам, стал Light Phone — гаджет стоимостью $700 с минимальным набором функций. По данным Counterpoint Research, простые мобильные телефоны и подобные устройства с ограниченными возможностями в 2025 году составляли до 15% мировых продаж мобильных телефонов. Amazon также предполагает, что такой телефон может служить вторым устройством наряду с основным смартфоном.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Проект находится на ранней стадии, поэтому в компании не раскрывают цену и дату выпуска. Источники Reuters предупреждают, что инициативу могут свернуть в случае изменения корпоративной стратегии. В то же время Amazon ещё не начала переговоры с операторами мобильной связи о возможном партнерстве.

Выход на рынок затрудняется несколькими внешними факторами. Аналитики отмечают, что пользователи привыкли к привычным магазинам приложений — и компании придётся привести веские аргументы, чтобы убедить их сменить устройство. Кроме того, Apple и Samsung, по данным Counterpoint Research, в 2025 году вместе контролировали около 40% мирового рынка смартфонов. К тому же International Data Corporation (IDC) прогнозирует в 2026 году самый большой спад поставок смартфонов в истории — на 13% — из-за роста стоимости микросхем памяти.

Эта ситуация перекликается с более широким контекстом неудачных попыток создания аппаратных устройств с ИИ. В частности, гаджеты Humane AI Pin и Rabbit R1, которые стремились сделать ИИ доступным без необходимости использования смартфона или компьютера, не обрели популярности и были сняты с производства — однако это не останавливает новых игроков от подобных попыток.

Amazon возвращается на рынок смартфонов спустя более десяти лет после громкого провала Fire Phone, представленного в 2014 году. Тогда устройство, разработкой которого лично занимался основатель компании Джефф Безос, предлагало систему распознавания товаров с помощью шести встроенных камер и их автоматического добавления в корзину на Amazon.com. Собственная операционная система Fire OS не имела аналогов популярных приложений с Android и iOS, а трехмерная система отображения вызывала перегрев и ускоренную разрядку аккумулятора. Несмотря на годовую подписку Amazon Prime в комплекте, телефон продавался вяло. За четырнадцать месяцев Amazon снизила цену с $649 до $159, а в конце концов сняла устройство с продажи, списав нереализованные запасы на $170 млн.

Между тем Amazon — не единственная технологическая компания, стремящаяся переосмыслить рынок мобильных устройств. Ранее мы сообщали, что SpaceX также разрабатывает собственный смартфон с прямым подключением к спутниковой сети Starlink.