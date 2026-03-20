48% пользователей Viber общаются с близкими за границей через мессенджеры — опрос

Rakuten Viber выяснил, как украинцы общаются с родными и друзьями, уехавшими за границу, и изменился ли их круг общения за последние годы. Опрос был проведен в официальном канале Rakuten Viber Украина — в нём приняли участие более 31 000 пользователей.

Самым популярным средством связи оказались мессенджеры — чаты и видеозвонки: их выбирают 48% участников опроса. Телефонным звонкам отдают предпочтение 11% респондентов, ещё 6% общаются через социальные сети.

Впрочем, часть опрошенных общается с родными редко или вообще не поддерживает с ними связь. В частности, 8% отметили, что пишут или звонят нечасто, независимо от способа связи, 5% — что не поддерживают связь. Еще 22% сообщили, что у них нет близких за границей.

Распределение ответов на вопрос «Если у вас есть близкие, которые переехали в другие страны, как вы поддерживаете с ними связь?» выглядит следующим образом:

  • преимущественно через мессенджеры (чаты, видеозвонки) — 48%;
  • преимущественно телефонными звонками — 11%;
  • общаемся редко, независимо от канала — 8%;
  • преимущественно через социальные сети — 6%;
  • не поддерживаю связь — 5%;
  • у меня нет родственников за границей — 22%.

Отдельно в исследовании были затронуты изменения в ближайшем кругу общения. Большинство участников — 59% — отметили, что близких людей стало меньше. Четверть респондентов (24%) не заметила никаких изменений. Еще 11% рассказали, что часть старых знакомых отошла, зато появились новые, а 6% отметили, что близких стало больше.

Ответы на вопрос «Как изменился ваш ближний круг за последние годы?» распределились следующим образом:

  • близких людей стало меньше — 59%;
  • доля близких людей не изменилась — 24%;
  • часть близких людей ушла, но появились новые — 11%;
  • стало больше близких людей — 6%.

Исследование проводилось методом анонимного онлайн-опроса (n > 31 000). Основная возрастная группа — 34–45 лет; более 50 % участников моложе 45 лет.

Rakuten Viber регулярно изучает цифровые привычки украинцев. Ранее компания выяснила, что 66% пользователей лично сталкивались с кибермошенниками, а интерес к вопросам цифровой безопасности вырос.

Редакция Mediasat
