16 июня 2026 года мобильный оператор «Киевстар» начнёт очередной этап модернизации сети. В ряде населенных пунктов Львовской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей отключат 3G, а освободившиеся частоты передадут на развитие сетей четвертого поколения — 4G. Об этом говорится в сообщении на сайте оператора.

Компания называет этот шаг частью долгосрочной стратегии развития сети. Вывод устаревших стандартов связи из эксплуатации соответствует международной практике ведущих телекоммуникационных операторов, которые последовательно сокращают долю 3G в пользу более новых технологий.

- Реклама -

Больше всего изменений коснутся Львовской области. В частности, 4G заменит 3G в Яворове, Новояворовске, Яворовском и Самборском районах, а также в Дрогобычском районе, Золочеве, Золочевском районе, Николаеве, Стрыйском и Шептицком районах.

В Житомирской области изменения коснутся Бердичевского и Звягельского районов. В Черкасской области переход состоится в Золотоноше, Золотоношском районе, Каневе, Городище и Черкасском районе. В Черниговской области 3G отключат в Прилуцком и Черниговском районах.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

По словам компании, цель этих изменений — повысить скорость и качество мобильного интернета для абонентов в этих населенных пунктах.

Стоит отметить, что это не первый подобный шаг оператора. Ранее мы сообщали, что 26 мая 2026 года «Киевстар» также отключит 3G в ряде населенных пунктов Ровенской, Ивано-Франковской, Николаевской и Харьковской областей, направив освободившиеся частоты на развитие 4G.