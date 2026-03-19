Вєл Килмер сыграет роль в фильме после своей смерти — его образ воссоздаст искусственный интеллект

Создатели независимого фильма «As Deep as the Grave» (в переводе — «Глубоко, как в могиле») использовали технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы воссоздать образ актёра Вэла Килмера, скончавшегося в 2025 году. Об этом пишет Variety.

Килмер должен был сыграть отца Финтана — католического священника и духовного лидера коренных американцев. Режиссёр и сценарист картины Керте Вурхиз писал эту роль, имея в виду именно его — учитывая его происхождение и личную связь с американским Юго-Западом. Приглашение актер получил еще в 2020 году, однако из-за ухудшения здоровья на съемочную площадку так и не вышел. Вурхиз объяснил, что ограниченный бюджет не позволяет переписать роль и привлечь другого исполнителя, поэтому команда прибегла к технологическому решению.

Воссозданный образ Килмера появится в «значительной части» фильма. Семья актёра предоставила архивные фотографии его молодости и видеозаписи последних лет — это позволило показать персонажа в разном возрасте. Также использован голос Килмера, изменившийся в результате трахеостомии. Это органично вписывается в сюжет, ведь его герой болен туберкулезом.

Дочь актёра Мерседес Килмер в своём заявлении подчеркнула, что отец «был глубоко духовным человеком», которого привлекала «история открытий и просветления», действие которой разворачивается в тех местах, где он жил. По ее словам, Килмер всегда с оптимизмом относился к новым технологиям как к инструменту расширения возможностей киноповествования.

Фильм, ранее известный под названием «Canyon of the Dead», снят по мотивам реальной истории археологов Энн и Эрла Моррисов, которые проводили раскопки в Каньоне-де-Шейи в Аризоне, исследуя историю народа навахо. Главные роли исполнили Том Фелтон («Гарри Поттер») и Эбигейл Лоури («Tin Star»). В актерский состав также вошли Уэс Студи и Эбигейл Бреслин.

Создатели отметили, что на протяжении всей работы следовали рекомендациям Гильдии киноактеров США и выплатили семье Килмера надлежащую компенсацию за использование его образа. Они также выразили надежду, что этот опыт станет примером ответственного и этичного применения ИИ в кинематографе.

ИИ всё активнее внедряется в производственный процесс киноиндустрии. В частности, Netflix недавно представил собственную разработку — технологию Magenta Green Screen (MGS), которая оптимизирует работу с хромакеем и повышает качество визуальных эффектов с помощью ИИ.

Редакция Mediasat
