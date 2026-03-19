Sony Pictures снимет полнометражный фильм о Лабубе

Китайская компания Pop Mart, известная как производитель коллекционных игрушек Лабубу, начала сотрудничество со студией Sony Pictures с целью создания полнометражного художественного фильма. Картина должна вывести бренд за пределы рынка коллекционных фигурок и закрепить его в глобальной индустрии развлечений.

Как сообщает Reuters, режиссером и одним из продюсеров проекта станет Пол Кинг — номинант Британской академии кино- и телевизионных искусств (BAFTA). Сценарий он будет писать совместно со Стивеном Левенсоном. В настоящее время фильм находится на ранней стадии разработки, а по замыслу авторов будет сочетать игровое кино с компьютерной графикой.

- Реклама -

В Pop Mart отметили, что стремятся превратить Лабубу из популярного интернет-персонажа в полноценную международную франшизу. Компания планирует развивать бренд одновременно в нескольких направлениях — кино, стриминговый контент, тематические парки и сопутствующие товары. Ориентиром в этой стратегии служит модель Disney.

Аналитики, в свою очередь, отмечают экономическую целесообразность такого шага. Сотрудничество с Sony позволит диверсифицировать источники дохода Pop Mart и существенно увеличить поступления от лицензирования. Популярность Лабубу уже привела к значительному увеличению рыночной капитализации компании.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Персонаж Лабубу появился в 2015 году — его создал художник Касинг Лунг в рамках серии «Монстры». В настоящее время бренд активно развивается на международном уровне. В частности, проводятся мировые турне и специальные проекты, приуроченные к десятилетию персонажей, что дополнительно укрепляет узнаваемость Лабубу среди широкой аудитории.

Стоит отметить, что ранее Sony Pictures заключила с Netflix многолетнее соглашение об эксклюзивном стриминговом показе своих полнометражных фильмов после кинопроката. Это означает, что фильм о Лабубе после выхода на большие экраны, скорее всего, также появится на платформе Netflix.