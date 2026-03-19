С сентября 2026 года Польша запретит использование смартфонов в начальных школах

С 1 сентября 2026 года ученики начальных школ Польши не смогут пользоваться мобильными телефонами ни на уроках, ни на переменах. Об этом заявила министр образования и науки (МОИС) Барбара Новацкая, сообщает Polska Agencja Prasowa.

О новых правилах министр объявила 18 марта на пресс-конференции в Ольштыне. По её словам, это «ускоренное решение», принятое, в частности, после личной беседы с премьер-министром Дональдом Туском. Новацкая добавила, что запрет распространяется как на учебное время, так и на переменки. Исключение возможно только по решению учителя в рамках образовательного процесса, однако министр подчеркнула, что это не должно становиться нормой.

Основанием для такого шага стали результаты диагностического исследования, которое МОН заказало в рамках подготовки Национальной молодежной стратегии. Исследование под названием «Диагностика молодежи 2026» выявило тревожную картину. Так, 71% подростков считают себя зависимыми от телефонов, а 60% испытывают хроническую усталость. Среди детей в возрасте 12–14 лет 73% знают, где найти порнографию в интернете, тогда как 26% детей от 7 до 12 лет уже имели с ней контакт. Кроме того, 44% подростков в возрасте 13–16 лет не умеют отличить правду от лжи в интернете, а 47% сталкивались с вредным контентом в социальных сетях.

Новацкая отметила, что цифровая гигиена внедряется в школах параллельно с изменениями в учебных программах, однако некоторые меры требуют немедленных действий. Именно поэтому запрет на использование телефонов вводится уже с сентября, не дожидаясь готовности полноценной стратегии, которая должна быть готова к концу осени. В свою очередь министр напомнила, что более половины польских школ самостоятельно ввели подобные ограничения в последние годы — таким образом, новые правила лишь закрепят на законодательном уровне уже распространенную практику.

Как будет осуществляться контроль за соблюдением запрета, Новацкая объяснила следующим образом: МОН не будет диктовать школам, как поступать с телефонами учеников — это остается их самостоятельным решением.

В отличие от польского подхода, Украина пока не планирует законодательно ограничивать использование мобильных телефонов в школах.