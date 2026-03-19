SWEET.TV начал показ музыкального шоу «Угадай мелодию»

На SWEET.TV стартувало шоу «Вгадай мелодію»

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV начал показ музыкально-развлекательного шоу «Угадай мелодию». Первые два выпуска уже доступны на платформе, а новые эпизоды будут выходить два раза в неделю — каждую среду и пятницу. Об этом сообщает пресс-служба SWEET.TV.

В шоу приняли участие 45 известных украинцев — в частности, Артем Пивоваров, Тина Кароль, Ирина Билык, Тарас Цимбалюк, шеф-повар Евгений Клопотенко, Василий Байдак, Григорий Решетник, группа «Левы на джипе» и другие. В каждом выпуске зрители могут не только следить за игрой, но и угадывать мелодии вместе с любимыми исполнителями.

- Реклама -

Игра состоит из трёх раундов. В первом раунде артисты соревнуются в скорости — кто первым угадает мелодию и правильно назовёт песню. Во втором раунде соревнуются два финалиста, которые делают ставки на количество нот, достаточное для того, чтобы угадать песню. Третий раунд — суперигра: за 30 секунд участник должен назвать семь песен.

SWEET.TV запустив шоу «Вгадай мелодію»

Впрочем, между умением напеть мелодию и способностью вспомнить название трека — немалая разница. Именно поэтому зрители видят настоящие эмоции — без какого-либо сценария. «Ну что вы на меня смотрите, ну хотя бы моргните. Я подгляну у музыкантов, у них есть текст», — говорит Светлана Тарабарова. «Спасибо, что так меня подставили», — возмущается Александра Зарицкая из группы KAZKA. В свою очередь ведущий шоу Михаил Хома добавляет: «В мире есть три вещи, на которые можно смотреть вечно — как горит огонь, как течет вода и как звезда не может угадать свою песню».

У шоу «Угадай мелодию» есть и благотворительная составляющая. Весь призовой фонд идет на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждый победитель сам выбирает подразделение или фонд, которому SWEET.TV перечисляет выигрыш в качестве пожертвования. Так, по итогам первых двух выпусков два подразделения ВСУ получили в общей сложности 220 тысяч гривен.

Организаторы позиционируют шоу как возможность для всей семьи отдохнуть от повседневной рутины. Зрители смогут больше узнать об украинском музыкальном наследии — от народных песен до современных хитов.

- Реклама -

Редакция Mediasat
- Реклама -

