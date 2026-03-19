MEGOGO покажет вечер бокса во Львове

НовостиВидеосервисы
Заморило — Ескаллона: бій за титул WBO покажуть на MEGOGO

21 марта медиасервис MEGOGO эксклюзивно покажет вечер бокса во Львове — совместное мероприятие промоутерских компаний Top Boxing Generation (TBG) и Lemberg Promotions. Об этом сообщает пресс-служба MEGOGO.

Главное событие программы — поединок Даниила Заморило с мексиканским боксером Эскаллоной за титул чемпиона мира среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Для Заморило это всего лишь шестой бой в профессиональной карьере. Организаторы позиционируют эту встречу как первое крупное мероприятие TBG в городе.

- Реклама -

Предварительные бои начнутся в 15:30. Основная программа стартует в 17:30 и будет доступна бесплатно в прямом эфире на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в сети T2 и по кабельному телевидению. В полном объеме событие можно посмотреть на телеканале «MEGOGO Гонг», а также в разделе «Спорт» по подпискам «Национальное ТВ», «Легкая», «Оптимальная», «MEGOPACK», «MEGOPACK Y», «MEGOPACK N+S» и «Спорт».

«MEGOGO продолжает расширять спортивное предложение для украинской аудитории, чтобы подписчики сервиса имели доступ к различным видам спорта, турнирам и местным событиям», — отметила директор по контенту MEGOGO Мария Панченко. По ее словам, TBG системно развивает отечественный бокс и, несмотря на вызовы, продолжает организовывать боксерские вечера в Украине, поэтому возвращение событий промоушена на платформу MEGOGO было воспринято с удовольствием.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Основатель TBG Влад Елисеев, в свою очередь, подчеркнул, что вечер во Львове станет важным шагом в популяризации бокса в стране. «У нас уже был длительный опыт сотрудничества с MEGOGO, и сейчас мы рады снова сделать наши боксерские вечера доступными для более широкой аудитории», — отметил он. Помимо главного боя, зрителей ждет насыщенный андеркард.

Стоит отметить, что ранее MEGOGO также получил эксклюзивные права на трансляцию соревнований британской промоутерской компании BOXXER в Украине — благодаря этому украинские зрители впервые получили доступ к её боксерским вечерам.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

