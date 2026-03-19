«Караоке на майдане» возвращается на телевидение

Музыкальное шоу «Караоке на майдане» возвращается в эфир в 2026 году — на этот раз на канале ТЕТ. Об этом в своей колонке для издания MMR сообщил Максим Кривицкий, руководитель телевизионного бизнеса «1+1 media».

По словам Кривицкого, телевидение стремительно меняется, однако зрители неизменно ищут эмоции и ощущение общности. Именно поэтому крупные народные форматы вновь становятся актуальными. «“Караоке на майдане” — это формат, который исторически служил местом встречи для всей страны: простой, открытый и очень искренний», — отметил он. В шоу нет дистанции между сценой и зрителями — наоборот, аудитория становится частью самого проекта.

Шоу вернется в обновленном формате с новой подачей и социальной миссией. В частности, ТЕТ будет привлекать ветеранов к участию в программе и собирать средства для центра «Титановые» на остеоинтегративное протезирование. Таким образом, проект станет площадкой для поддержки и социальной реабилитации участников боевых действий.

Напомним, что «Караоке на майдане» выходило в эфир с 1999 года. Первым его запустил «Интер», после чего шоу перешло на «1+1», а в последний раз выходило в 2019 году на СТБ. Формат шоу — уличная музыкальная программа для певцов-любителей, где побеждает тот, кто соберет больше всего денег от зрителей.

