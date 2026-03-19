Facebook анонсировал программу Creator Fast Track, направленную на привлечение популярных авторов с конкурирующих платформ. Она предусматривает гарантированные ежемесячные выплаты и искусственное увеличение охвата публикаций для новых участников, сообщает TechCrunch.

Размер выплат зависит от масштаба аудитории автора. Авторы с аудиторией от 100 000 подписчиков в Instagram, TikTok или YouTube будут получать 1000 долларов в месяц. Для авторов с более чем миллионом подписчиков на любой из этих платформ выплата составит $3000 ежемесячно — в течение первых трех месяцев участия в программе. Впрочем, никаких требований к эксклюзивности контента нет: участники могут публиковать как новые материалы, так и архивные.

Вице-президент Facebook по продуктам для авторов Яир Ливне на брифинге для журналистов пояснил, что программа Creator Fast Track призвана устранить главный барьер для перехода на новую платформу — необходимость формировать аудиторию с нуля. По его словам, даже после завершения трехмесячного периода выплат Facebook будет искусственно повышать охват публикаций участников, пока автор не сформирует собственное сообщество.

Помимо финансовых выплат, участники программы Creator Fast Track смогут сразу же воспользоваться инструментами монетизации Facebook, минуя минимальные требования к количеству подписчиков. Благодаря этому они смогут зарабатывать на своих материалах и после завершения программы.

Одновременно с анонсом Facebook обнародовал итоги 2025 года. Общая сумма выплат авторам достигла почти 3 млрд долларов — на 35% больше, чем годом ранее, что является рекордным показателем. Львиная доля этой суммы — 60% — пришлась на формат Reels. Количество авторов, чей годовой заработок на платформе превышает $10 000, выросло более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Одновременно компания планирует повысить прозрачность монетизации, введя новые аналитические показатели. Показатель «квалифицированные просмотры» (qualified views) будет отражать количество просмотров, потенциально приносящих доход. «Ставка дохода» (earnings rate) будет показывать примерный доход на 1000 таких просмотров. Раздел «несоответствующие просмотры» (non-qualified views) поможет авторам выяснить, почему определенные просмотры не монетизируются.

Активность Facebook в привлечении авторов не случайна: по данным Pew Research Center, YouTube и Facebook остаются самыми популярными социальными сетями среди взрослых американцев в 2025 году.