Starlink насчитывает более 10 тысяч действующих спутников на орбите

Орбитальная группировка спутниковой сети Starlink превысила отметку в 10 тысяч действующих аппаратов.

На орбите в настоящее время находится 10 047 спутников Starlink, из которых 10 037 — активные. Всего с мая 2019 года компания запустила 11 558 аппаратов — часть из них вышла из строя или сошла с орбиты.

- Реклама -

Только с начала 2026 года SpaceX вывела на орбиту 728 новых спутников Starlink, осуществив 27 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Таким образом, компания демонстрирует один из самых высоких темпов орбитального развертывания в истории коммерческой космонавтики.

Фото: Amanda Montañez / Scientific American

SpaceX планирует увеличить количество спутников до 12 тысяч — это обеспечит широкополосное покрытие в любой точке земного шара. Общий объем инвестиций в проект составляет 10 млрд долларов.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В настоящее время сеть Starlink охватывает 160 стран и территорий, а число активных абонентов превысило 10 млн человек.