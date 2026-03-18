Starlink насчитывает более 10 тысяч действующих спутников на орбите

Орбитальная группировка спутниковой сети Starlink превысила отметку в 10 тысяч действующих аппаратов.

На орбите в настоящее время находится 10 047 спутников Starlink, из которых 10 037 — активные. Всего с мая 2019 года компания запустила 11 558 аппаратов — часть из них вышла из строя или сошла с орбиты.

Только с начала 2026 года SpaceX вывела на орбиту 728 новых спутников Starlink, осуществив 27 запусков ракеты-носителя Falcon 9. Таким образом, компания демонстрирует один из самых высоких темпов орбитального развертывания в истории коммерческой космонавтики.

Фото: Amanda Montañez / Scientific American

SpaceX планирует увеличить количество спутников до 12 тысяч — это обеспечит широкополосное покрытие в любой точке земного шара. Общий объем инвестиций в проект составляет 10 млрд долларов.

В настоящее время сеть Starlink охватывает 160 стран и территорий, а число активных абонентов превысило 10 млн человек.

Редакция Mediasat
