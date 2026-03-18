Ответный матч «Шахтер» — «Лех» в Лиге конференций — эксклюзивно на MEGOGO

19 марта в 22:00 донецкий «Шахтер» сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций УЕФА с польским «Лехом» на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове. MEGOGO — официальный вещатель турниров УЕФА в Украине — будет транслировать матчи еврокубков эксклюзивно.

Посмотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO по подписке «Спорт» и во всех пакетах «MEGOPACK». Отдельные матчи также будет транслировать телеканал «MEGOGO СПОРТ» в сетях T2 и кабельного телевидения.

- Реклама -

Матч будут комментировать Владимир Зверов и Виталий Похвала. За час до начала игры, в 21:00, начнется аналитическая студия. Ведущий Виталий Кравченко обсудит поединок вместе с экс-игроками сборной Украины, ныне тренерами Александром Головко и Эдуардом Цихмейструком. В предматчевой студии также состоится прямая связь со спортивным директором ФК «Шахтер» (Донецк) Дарием Срной.

Напомним, первый матч противостояния состоялся на выезде и завершился победой «горняков» со счётом 3:1. Такое преимущество ставит «Шахтер» в выгодное положение перед решающей встречей. Впрочем, «Лех» традиционно мощно выступает на домашнем поле и играет в агрессивный футбол в еврокубках, поэтому напряженная игра с активным давлением хозяев вполне вероятна.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Расписание трансляций на телеканале «MEGOGO СПОРТ» 19 марта:

19:45 — АЕК (Афины) — Целье. Лига конференций, 1/8 финала, ответный матч.

22:00 — «Порту» — «Штутгарт». Лига Европы УЕФА, 1/8 финала, ответный матч.