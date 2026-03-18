«Киевстар» уплатил 13,67 млрд грн налогов в 2025 году

По итогам 2025 года «Киевстар» уплатил в государственный бюджет более 13,67 миллиарда гривен налогов и сборов — на 12% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

За четыре года полномасштабной войны оператор в общей сложности уплатил в бюджет более 46,5 миллиарда гривен. Это самый большой налоговый вклад среди всех компаний отечественной телекоммуникационной отрасли.

«Для нас важно оставаться надежным партнером государства: значительные налоговые поступления, инвестиции в сеть и укрепление ее энергонезависимости — это наш вклад в устойчивость экономики и бесперебойность связи для миллионов людей. Мы и в дальнейшем будем работать так, чтобы украинцы оставались на связи при любых обстоятельствах», — отметил президент «Киевстара» Александр Комаров.

В то же время компания заботилась об устойчивости собственной инфраструктуры. С 2022 года «Киевстар» направил более 4,6 миллиарда гривен на приобретение и техническое обслуживание оборудования для резервного питания. Благодаря этому продолжительность автономной работы сети мобильной связи с начала полномасштабного вторжения увеличилась в разы. В целом с начала большой войны капитальные инвестиции оператора в восстановление, модернизацию и цифровое развитие инфраструктуры составили 40,1 миллиарда гривен.

Помимо технических инвестиций, «Киевстар» реализует социальную программу. За четыре года компания направила более 4,4 миллиарда гривен на помощь стране. В частности, в 2025 году оператор выделил 1,7 миллиарда гривен на поддержку Сил обороны, абонентов и социальных проектов.

Среди ключевых инициатив — проект «Нам здесь жить: Миссия 077», реализованный совместно с фондом «Вернись живым». В рамках седьмого совместного сбора удалось собрать 77 миллионов гривен. Эти средства направлены на технику, транспорт и развитие инфраструктуры для четырех армейских корпусов, удерживающих Северную границу, — чтобы военные могли действовать более слаженно и эффективно.

Еще одно направление социальной деятельности — проект «Детская надежда», реализуемый в партнерстве с благотворительной платформой dobro.ua и направленный на поддержку детских больниц. В 2025 году «Киевстар» открыл новое направление в рамках инициативы — финансирование детских реанимационных отделений. В частности, 15 миллионов гривен получило отделение интенсивной терапии Центра UNBROKEN на базе Первого медицинского объединения Львова.

Эти результаты соответствуют общей динамике развития компании. По итогам 2025 года общая выручка группы «Киевстар» выросла на 25,9% — до 1,157 млрд долл. США, или на 30,3% в гривневом эквиваленте — до 48,2 млрд грн.