«Киевстар ТВ» готовит три премьеры сериалов: съемки первого проекта уже начались

Чотирисерійна детективна драма «Відважна дівчина»

Этой осенью «Киевстар ТВ» выпустит три сериала из собственной оригинальной линейки. Платформа расширяет портфель оригинальных проектов и вкладывает средства в создание украинских историй, сообщает пресс-служба компании.

Первый из запланированных проектов — четырёхсерийная детективная драма «Отважная девушка». Съёмки уже идут полным ходом, а подробности о двух других сериалах платформа раскроет позже. Производством картины занимается кинокомпания Art Forms Production.

- Реклама -
В основе сюжета — 25-летняя сотрудница киевской полиции Евгения Марчук, которую играет Анастасия Нестеренко. Героиня отличается принципиальностью и является одной из самых перспективных полицейских своего подразделения. Однако после инцидента во время задержания преступников, который руководство квалифицирует как превышение полномочий, ее ждет новое, гораздо более сложное задание.

По поручению одного из высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел Евгений отправляется в Одессу под прикрытием. По данным Интерпола, там может действовать международная сеть контрабанды похищенных ювелирных изделий. Попав в мир коллекционеров и влиятельных клиентов, она шаг за шагом распутывает сложную паутину тайн.

Сериал сочетает в себе динамичную криминальную линию с психологической драмой. При этом, наряду с расследованием, героиня проходит через личное испытание — работа становится для неё не только профессиональным, но и эмоциональным испытанием.

Между тем 2 мая на «Киевстар ТВ» состоится онлайн-премьера второго сезона «Второго Вити» — комедийной драмы об автомеханике из Лубен, мечтающем стать психологом. Сериал выходит в рамках партнерства платформы с FILM.UA Group.

- Реклама -

- Реклама -

