Швейцарская компания Hydromea и норвежская нефтегазовая корпорация Equinor провели демонстрацию системы беспроводной передачи данных с морского дна в облачную среду в режиме реального времени.

Техническую основу системы составляют модемы LUMA производства Hydromea, работающие по принципу свободнопространственной оптической связи (FSO — Free Space Optical communication) под водой. Эти устройства формируют подводную беспроводную локальную сеть (WLAN) со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и способны работать на глубинах до 6 тысяч метров. Данные от подводных датчиков и аппаратов поступают по беспроводному каналу на поверхность, а оттуда через сеть DEEPNET компании Equinor — в облако.

- Реклама -

Фото: Hydromea

По утверждению обеих компаний, это первый случай, когда удалось передать большие массивы данных с дна океана без кабелей и значительных задержек непосредственно в облачную среду. Такой результат открывает новые возможности для постоянного мониторинга подводной инфраструктуры — трубопроводов и оборудования — и существенно снижает потребность в «очных» инспекциях с привлечением судов.

Помимо мониторинга, система предназначена для поддержки автономных подводных аппаратов и сбора показаний датчиков в режиме реального времени. В настоящее время такие аппараты в основном используют проводные каналы связи или передают данные эпизодически, что существенно ограничивает управление ими в режиме реального времени. Платформа LUMA должна устранить эти ограничения благодаря подводным сетевым узлам. Equinor, в свою очередь, разрабатывает стандартизированные стыковочные станции («доки») и инфраструктуру для поддержки подводных дронов и аппаратов технического обслуживания — в рамках более широкой стратегии автономных морских операций.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Проект также вписывается в отраслевые усилия по стандартизации подводных беспроводных соединений. Hydromea и Equinor входят в состав Subsea Wireless Group — организации, разрабатывающей механизмы совместимости подводных беспроводных решений. Стандартизация приобретает все большее значение для компаний, стремящихся расширить цифровизацию подводных сооружений в нефтегазовом секторе и на рынке возобновляемой шельфовой энергетики.

Между тем ученые изучают и другие возможности подводной инфраструктуры. Ранее мы сообщали, что международная группа исследователей из США, Великобритании и Италии предложила использовать уже проложенные подводные оптоволоконные кабели в качестве сети сейсмических датчиков для прогнозирования землетрясений.