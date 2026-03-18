ФИФА выбрала YouTube в качестве приоритетной платформы для трансляций ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о партнерстве с видеосервисом YouTube в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2026 года. Платформа получила статус приоритетной площадки для распространения контента турнира.

Соглашение предусматривает несколько форматов доступа к материалам соревнований. Прежде всего, медиапартнеры, обладающие правами на трансляцию, смогут впервые в истории чемпионатов мира показывать первые 10 минут каждого матча в прямом эфире на своих YouTube-каналах. Кроме того, отдельные игры они будут иметь право транслировать полностью.

Наряду с прямыми трансляциями партнеры получат доступ ко всем ракурсам видеосъемки матчей. Это откроет возможности для создания собственного контента — расширенных подборок, аналитических материалов и коротких видеороликов. Также партнеры получат доступ к контенту в формате «видео по запросу».

Новое партнерство расширит и официальный YouTube-канал ФИФА. Там появятся материалы из цифрового архива организации — полные записи прошлых матчей и ключевые моменты из истории мирового футбола.

Одним из направлений соглашения является привлечение YouTube-авторов. ФИФА и YouTube предоставят международной группе авторов беспрецедентный доступ к турниру — для создания материалов о закулисной жизни команд, тактических разборов и личных историй участников соревнований. Доступ к цифровому архиву ФИФА авторы получат ещё до старта чемпионата.

Стоит отметить, что ФИФА рассматривает партнерство со стриминговыми платформами как дополнение к традиционным телевизионным правам, которые остаются основным источником дохода организации во время турнира. Ранее, в январе 2026 года, ФИФА заключила аналогичное соглашение с TikTok, предоставив ему статус приоритетной платформы.

Чемпионат мира по футболу начнётся 11 июня матчем между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики. Финал состоится 19 июля на стадионе MetLife Stadium в США. Всего матчи пройдут в 16 городах на территории Канады, Мексики и США.

Соглашение с ФИФА — не единственный крупный проект YouTube в сфере прямых трансляций. Ранее платформа заключила многолетнее соглашение с Американской киноакадемией. Таким образом, с 2029 по 2033 год YouTube будет бесплатно транслировать церемонию вручения премии «Оскар».