Кабинет Министров Украины (КМУ) разработал проект постановления, который позволит абонентам подавать заявку на перенос мобильного номера к другому оператору через приложение «Дія» — без посещения офиса оператора. Об этом пишет dev.ua.

В то же время документ расширяет функционал портала сразу по нескольким направлениям. В частности, пользователи смогут просматривать свои налоговые задолженности, обязательства по уплате единого социального взноса (ЕСВ) и состояние расчетов с бюджетом — и сразу же их оплачивать. В перечень доступных платежей добавляются погашение налогового долга и задолженности по ЕСВ.

Кроме того, постановление касается и иностранных граждан. Таким образом, они смогут проходить дистанционную идентификацию для получения статуса э-резидента и цифровой подписи «Дія.Підпис» — без личного присутствия.

Абоненты, решившие перенести номер через «Дию», смогут отозвать заявление. Сделать это можно не позднее, чем за 4 рабочих часа до запланированного переноса.