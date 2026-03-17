SWEET.TV объявил кастинг на приключенческое шоу «Destination X»

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV объявил кастинг на украинскую версию приключенческого шоу «Destination X». Отбор начался 17 марта на официальных страницах платформы в Instagram, Facebook и Threads.

Формат шоу построен вокруг десяти участников, которые путешествуют по стране в инновационном автобусе, не зная, где именно находятся. «Destination X» сочетает в себе путешествия, стратегию и психологическую игру — и всё это ради того, чтобы открыть для себя неизвестную Украину. Чтобы определить свое местонахождение, участники проходят испытания и выполняют задания, в частности в специальных очках с функциями виртуальной реальности, ночного видения и другими технологиями.

Условия участия в кастинге просты. Желающим следует следить за публикациями SWEET.TV, угадать место на фото и написать правильный ответ в комментариях. Те, кто правильно определит место, получат персональную ссылку на анкету участника.

Шоу уже завоевало международное признание. В 2025 году оно получило две престижные награды — «Золотую розу» за лучшее развлекательное шоу и C21 Awards за лучшее шоу-соревнование. Проект выходил в Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Нидерландах и Германии, а в США уже снимают второй сезон.

«Это один из самых инновационных проектов в мире. Мы задаем тренд в производстве собственного контента и запускаем в Украине совершенно новые шоу, которых так ждет аудитория. Это о смелости, технологиях и будущем. А главное — мы хотим заново открыть Украину и доказать, что она больше, чем вы себе представляете», — отметил руководитель департамента крупных развлекательных шоу SWEET.TV Originals Владимир Завадюк.

Съемки украинской версии начнутся в ближайшее время. Одна из главных целей проекта — показать красоту украинских локаций и укрепить привлекательность страны для туристов даже в условиях военного времени.

«Destination X» — не единственная новинка платформы. 19 марта на SWEET.TV состоится премьера музыкального шоу «Угадай мелодию» — украинской адаптации международного формата «Name That Tune».