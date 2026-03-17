Спутники для группировки UASAT сначала будут производиться в Дании, а впоследствии — в Украине

Спутники связи для украинской группы UASAT LEO будет производить датская компания GomSpace. Об этом в интервью изданию «Милитарный» сообщил исполнительный директор компании Stetman Дмитрий Стеценко.
По его словам, в настоящее время стороны создают совместное предприятие, которое будет работать в Украине. В частности, Стеценко отметил, что для такого производства не требуются большие площади. «Для производства спутников не нужны большие помещения. Это примерно 1200–1300 квадратных метров площади», — уточнил он.
На первом этапе планируется закупать готовые аппараты датского производства и сразу доставлять их на стартовые площадки. Впоследствии, когда ситуация с безопасностью в Украине это позволит, здесь начнут применять так называемую «винтовую» сборку — сборку из импортных компонентов. При этом существуют планы полностью локализовать производство, за исключением изготовления чипов.
Напомним, группировка UASAT LEO будет насчитывать 300 спутников. Первый аппарат планируется запустить в октябре 2026 года с помощью ракеты-носителя компании SpaceX. К 2027 году на орбиту должны вывести 120 спутников, а далее ежегодно — еще по 100–105 единиц.