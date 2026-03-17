Спутники для группировки UASAT сначала будут производиться в Дании, а впоследствии — в Украине

Спутники связи для украинской группы UASAT LEO будет производить датская компания GomSpace. Об этом в интервью изданию «Милитарный» сообщил исполнительный директор компании Stetman Дмитрий Стеценко.

По его словам, в настоящее время стороны создают совместное предприятие, которое будет работать в Украине. В частности, Стеценко отметил, что для такого производства не требуются большие площади. «Для производства спутников не нужны большие помещения. Это примерно 1200–1300 квадратных метров площади», — уточнил он.

На первом этапе планируется закупать готовые аппараты датского производства и сразу доставлять их на стартовые площадки. Впоследствии, когда ситуация с безопасностью в Украине это позволит, здесь начнут применять так называемую «винтовую» сборку — сборку из импортных компонентов. При этом существуют планы полностью локализовать производство, за исключением изготовления чипов.

Українські супутники UASAT забезпечать зв'язок для армії!

Напомним, группировка UASAT LEO будет насчитывать 300 спутников. Первый аппарат планируется запустить в октябре 2026 года с помощью ракеты-носителя компании SpaceX. К 2027 году на орбиту должны вывести 120 спутников, а далее ежегодно — еще по 100–105 единиц.