Спутники для группировки UASAT сначала будут производиться в Дании, а впоследствии — в Украине

Новости
UASAT-NANO
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Спутники связи для украинской группы UASAT LEO будет производить датская компания GomSpace. Об этом в интервью изданию «Милитарный» сообщил исполнительный директор компании Stetman Дмитрий Стеценко.

По его словам, в настоящее время стороны создают совместное предприятие, которое будет работать в Украине. В частности, Стеценко отметил, что для такого производства не требуются большие площади. «Для производства спутников не нужны большие помещения. Это примерно 1200–1300 квадратных метров площади», — уточнил он.

На первом этапе планируется закупать готовые аппараты датского производства и сразу доставлять их на стартовые площадки. Впоследствии, когда ситуация с безопасностью в Украине это позволит, здесь начнут применять так называемую «винтовую» сборку — сборку из импортных компонентов. При этом существуют планы полностью локализовать производство, за исключением изготовления чипов.

Напомним, группировка UASAT LEO будет насчитывать 300 спутников. Первый аппарат планируется запустить в октябре 2026 года с помощью ракеты-носителя компании SpaceX. К 2027 году на орбиту должны вывести 120 спутников, а далее ежегодно — еще по 100–105 единиц.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Читайте также

Новости

SWEET.TV объявил кастинг на приключенческое шоу «Destination X»

SWEET.TV объявил кастинг на участие в «Destination X» — приключенческом шоу, сочетающем путешествия, стратегию и психологическую игру. Отбор стартовал 17 марта.
Новости

Ведущие технологические компании договорились совместно бороться с онлайн-мошенничеством

Восемь технологических компаний, в том числе Google, Meta и Amazon, договорились совместно бороться с онлайн-мошенничеством и обмениваться данными о преступниках.
Новости

Канал «Дом» вошёл в телевизионные пакеты Moldtelecom

Отныне канал «Дом» доступен абонентам Moldtelecom — он включён во все телевизионные пакеты провайдера и транслируется через его IPTV-сеть.
Новости

Появился сервис, превращающий YouTube в аналог кабельного телевидения

Веб-сервис Channel Surfer превращает YouTube в аналог кабельного телевидения — 40 тематических каналов без алгоритмов и мучений выбора.
Новости

Петиция о создании безопасной украинской социальной сети набрала всего 25 голосов

Петиция в Кабмин о создании отдельной безопасной социальной сети для украинцев на базе государственных приложений набрала всего 25 голосов из 25 тысяч и не будет рассмотрена.