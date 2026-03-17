Калифорнийский стартап планирует запустить 50 000 орбитальных зеркал и продавать солнечный свет по 5 000 долларов в час

Американская компания Reflect Orbital работает над масштабным космическим проектом — орбитальной группировкой из 50 000 спутников-зеркал, которые будут отражать солнечный свет на ночную поверхность Земли. Об этом пишет Gizmodo.

Система работает по простой оптической схеме: зеркало на спутнике улавливает солнечные лучи и направляет их на заданный участок земной поверхности. Один аппарат способен освещать участок размером до 5 км с интенсивностью от 0,8 до 2,3 люкс. Для сравнения: полная луна в безоблачную ночь дает всего 0,05–0,3 люкс.

Изначально компания рассчитывала на группировку из 4 000 аппаратов, однако впоследствии увеличила заявленный масштаб до 50 000 единиц. Первым шагом должен стать тестовый запуск прототипа — 18-метрового спутника Earendil-1, который планируется вывести на орбиту уже в этом году. В настоящее время Reflect Orbital ожидает разрешения от Федеральной комиссии по связи (FCC) США.

Среди заявленных направлений использования — освещение зон стихийных бедствий и проведение поисково-спасательных операций, продление рабочего времени на промышленных объектах, повышение урожайности в сельском хозяйстве, а также обеспечение видимости во время военных операций. Еще один сценарий — частичная замена городского освещения, что теоретически могло бы снизить уровень светового загрязнения.

Услуга будет стоить около 5 000 долларов в час за одно зеркало. Дополнительным источником дохода компания считает долю прибыли от солнечных электростанций, которые будут использовать спутниковую подсветку для выработки электроэнергии в ночное время.

Впрочем, эта инициатива вызвала резкую критику со стороны научного сообщества. Астрономы предупреждают, что десятки тысяч отражающих аппаратов серьезно затруднят наземные наблюдения и станут постоянным препятствием для телескопов. Кроме того, рост количества объектов на орбите повысит риск столкновений и обострит проблему космического мусора — при этом реальная практическая польза от группировки такого масштаба, по мнению критиков, остается сомнительной. Отдельно ученые указывают на угрозу для животного мира из-за искусственной ночной подсветки.

Организация DarkSky International опубликовала официальное заявление, в котором призвала к «прозрачности, экологической экспертизе и общественной подотчетности» ещё до одобрения или развёртки подобных систем. В документе орбитальные осветительные системы названы «беспрецедентным вмешательством в окружающую среду», несущим «значительные экологические, медицинские и астрономические риски глобального масштаба».

Ночное небо уже значительно изменилось из-за тысяч коммерческих спутников на низких орбитах. Если компания Reflect Orbital реализует свои планы, эта тенденция приобретет качественно новое измерение.

