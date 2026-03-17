Apple приобрела MotionVFX — польского разработчика инструментов для видеомонтажа

Apple приобрела варшавскую компанию MotionVFX, специализирующуюся на плагинах, шаблонах и расширенных инструментах для программы видеомонтажа Final Cut Pro. Как сообщает CNBC, финансовые условия сделки стороны не раскрывают.

Компания MotionVFX была основана в 2009 году. Она предлагает подписку от 29 долларов в месяц, которая открывает доступ к профессиональным инструментам для видеомонтажа, графики и готовым шаблонам. Apple планирует интегрировать разработки MotionVFX в свои сервисы. В заявлении на сайте компания отметила, что «более 15 лет ее миссией было создание контента и эффектов мирового уровня, вдохновляющих видеомонтажеров», а ценности качества, простоты и дизайна полностью совпадали с подходом Apple к собственным продуктам.

Сделка происходит на фоне активного развития сервисного бизнеса Apple. В январе компания запустила Creator Studio — пакетную подписку стоимостью $12,99 в месяц (или $129 в год), объединяющую шесть творческих приложений. В частности, в нее входят Final Cut Pro, Logic Pro и Pixelmator Pro для Mac и iPad, а также Motion, Compressor и MainStage для Mac. Подписка охватывает и премиум-контент для приложений iWork — Keynote, Pages и Numbers.

Приобретение MotionVFX напрямую связано с планами Apple в отношении Creator Studio. Расширение библиотеки инструментов и шаблонов призвано привлечь новых подписчиков к этому пакету и укрепить позиции компании в конкуренции с Adobe Premiere Pro и экосистемой Adobe Creative Cloud.

Сервисное направление — одна из главных движущих сил роста Apple в последние годы. В прошлом финансовом году, то есть в 2025 году, доля этого сегмента в выручке превысила 26%, тогда как в 2015 году этот показатель составлял всего 8,5%.