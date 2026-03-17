Андрей Оксенюк уходит с поста финансового директора «Датагруп-Volia-lifecell»

Фото: Григорій Веприк

Финансовый директор (CFO) группы компаний «Датагруп-Volia-lifecell» (DVL) Андрей Оксенюк сообщил о своей отставке, пишет dev.ua.

«Это был напряжённый и важный этап, и я благодарен команде, коллегам и партнёрам за доверие и профессионализм, которые они демонстрировали на протяжении всего этого времени. Мы прошли через период трансформации бизнеса, и я высоко ценю как приобретенный опыт, так и людей, с которыми мне выпала возможность работать», — отметил Оксенюк.

В DVL он перешел в 2024 году из ИТ-компании Ciklum, где проработал почти десять лет. В Ciklum он начал работать в 2014 году на должности руководителя финансового подразделения (Head of Finance). В 2016 году занял должность финансового директора (Finance Director), а с 2019 года стал финансовым директором (CFO) и исполнительным вице-президентом по финансовым вопросам (Executive VP Finance).

Объясняя своё решение, Оксенюк отметил, что после длительной работы на руководящих должностях хочет отдохнуть и обдумать дальнейшие планы. «После многих лет работы на руководящих должностях я планирую сделать небольшой перерыв перед следующим шагом и шире взглянуть на то, как я хотел бы вносить свой вклад в будущем — будь то на оперативной должности или в более стратегической роли», — сообщил бывший финансовый директор DVL.

Редакция Mediasat
