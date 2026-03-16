Ведущие технологические компании договорились совместно бороться с онлайн-мошенничеством

Накануне Глобального саммита ООН по вопросам мошенничества в Австрии восемь крупных технологических компаний заключили соглашение о совместном противодействии онлайн-преступности. Документ подписали Google, Microsoft, LinkedIn, Meta, Amazon, OpenAI, Adobe и Match Group — материнская компания приложений для знакомств Tinder и Hinge. Как сообщает Axios, документ назвали «Соглашением об онлайн-сервисах против мошенничества».

Цель соглашения — установить единые отраслевые стандарты борьбы с мошенниками и сформировать единую позицию IT-бизнеса совместно с правительствами, правоохранительными органами и неправительственными организациями. В документе определено, каким образом подписавшие его стороны будут действовать в онлайн-среде для противодействия мошенническим схемам.

Обязательства охватывают несколько ключевых направлений. Компании договорились более активно обмениваться информацией о преступных сетях — как между собой, так и с правоохранительными органами. Также предусмотрено распространение опыта по выявлению и предотвращению мошенничества через крупные международные форумы и внедрение новых защитных инструментов, в частности систем на основе искусственного интеллекта. Отдельно говорится об усилении проверок финансовых транзакций на собственных платформах и создании удобных каналов для обращений пользователей, столкнувшихся с мошенничеством.

Помимо технических мер, подписанты намерены призвать государственные органы официально признать борьбу с мошенничеством национальным приоритетом.

Стоит отметить, что участие в соглашении является добровольным, а санкций за невыполнение обязательств не предусмотрено. В то же время большинство компаний ещё до подписания документа обменивались информацией между собой в конкретных случаях. Это соглашение позволит сделать такое взаимодействие системным — за пределами отдельных инцидентов.

Вице-президент отдела по вопросам доверия и безопасности потребителей Google Карен Курингтон подчеркнула, что компания не может справиться с мошенничеством в одиночку. «Нам необходимо, чтобы другие специалисты отрасли объединили усилия для более коллективной борьбы с мошенничеством», — отметила она.