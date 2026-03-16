Учёные: сгорание спутников становится новым источником загрязнения атмосферы

Супутник, що згоряє в атмосфері Землі
Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Стремительное увеличение числа орбитальных группировок порождает новую экологическую угрозу. Учёные выяснили, что при вхождении спутников в атмосферу образуются металлические частицы и химические соединения, которые попадают в средние слои атмосферы. Об этом сообщает Phys.org.

Причина проблемы — бурное развитие мегасозвездий спутников для интернета, связи, навигации и наблюдения за Землей. Ежегодно на орбиту выводят сотни новых аппаратов, поэтому их общее количество достигает уже десятков тысяч. Большинство из них служит от 5 до 15 лет, после чего аппараты сводят с орбиты, где они сгорают в плотных слоях атмосферы.

Новое исследование показывает, что этот процесс оказался более опасным, чем считалось ранее. В конструкции большинства спутников содержится значительная доля алюминия, который при горении превращается в частицы оксида алюминия. Эти частицы могут долгое время оставаться в средних слоях атмосферы. К тому же ракетные двигатели на углеводородном топливе выбрасывают сажу. Отдельно фиксируются следы меди, лития и других элементов.

Исследователи предупреждают, что такие выбросы представляют реальную угрозу для озонового слоя, могут привести к нагреванию стратосферы и изменить состояние атмосферы в полярных регионах. Сохраняется также риск того, что часть обломков всё же может достичь поверхности Земли.

На фоне этих данных среди ученых все активнее раздаются призывы переосмыслить подход к утилизации спутников. Вместо традиционного сжигания ученые предлагают развивать технологии захвата и повторного использования отработанных космических аппаратов. В частности, в качестве примера такого подхода приводят миссию ClearSpace-1 Европейского космического агентства (ЕКА) — она призвана безопасно удалять космический мусор с орбиты. Такие материалы, по мнению исследователей, могут иметь и экономическую ценность. Следовательно, космическая отрасль в будущем должна перейти к модели устойчивой замкнутой экономики.

Редакция Mediasat
