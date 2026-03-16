Появился сервис, превращающий YouTube в аналог кабельного телевидения

Channel Surfer
Разработчик Стивен Ирби создал веб-сервис Channel Surfer, который объединяет видеоматериалы YouTube с интерфейсом в стиле кабельного телевидения. Об этом сообщает TechCrunch.

Сервис насчитывает 40 тематических каналов — в частности, новости, спорт, музыка и кино. Наряду с традиционными телевизионными форматами здесь собраны подборки по технологической тематике: искусственный интеллект, компьютерные игры, гаджеты и космос. Таким образом, платформа рассчитана как на широкую аудиторию, так и на технологических энтузиастов.

Основная идея Channel Surfer — избавить зрителя от необходимости самостоятельно выбирать, что смотреть. Ирби рассказал, что его утомили алгоритмы и муки выбора — невозможность остановиться на чем-то одном. «Хотел просто сидеть и смотреть, что идет, не думая, что будет дальше», — пояснил он в комментарии TechCrunch. Так же, как во времена кабельного телевидения, зритель Channel Surfer не выбирает программу — он просто переключает каналы.

Аудитория откликнулась на эту идею мгновенно. В первый день после запуска сервис собрал более 10 000 просмотров.

Подобную ностальгию по эфирному формату воплощает и другой проект — веб-платформа MTV Rewind. Её создал разработчик FlexasaurusRex после того, как 31 декабря 2025 года в Европе и Великобритании прекратили вещание последние круглосуточные музыкальные каналы MTV. Платформа воссоздает формат легендарного музыкального телевидения для тех, кто по нему скучает.

Редакция Mediasat
