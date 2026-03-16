Петиция о создании безопасной украинской социальной сети набрала всего 25 голосов

Онлайн-петиция на портале Кабинета министров (Кабмина) Украины с призывом создать отдельную безопасную украинскую социальную сеть не набрала необходимого количества голосов. По состоянию на 16 марта 2026 года она собрала лишь 25 голосов из 25 тысяч, необходимых для официального рассмотрения, сообщает «Интерфакс-Украина».

Петиция была подана 15 декабря 2025 года, а срок сбора подписей истек 15 марта 2026 года. Её автор предлагал создать защищённую платформу для общения украинцев на основе официальных государственных приложений — в частности, «Дії».

По замыслу автора, такая сеть должна была проверять гражданство пользователей, при этом позволяя сохранять анонимность по собственному желанию. Среди заявленных целей — развитие общественной дискуссии, консолидация граждан, укрепление информационной безопасности страны, а также формирование независимого внутреннего канала коммуникации для украинцев.

Автор петиции отмечал, что частные попытки создать отечественные социальные сети или коммуникационные платформы неоднократно заканчивались неудачей. По его словам, такие инициативы оставались малоизвестными и разрозненными, не способными собрать критическую массу аудитории, и поэтому быстро теряли популярность или прекращали работу.

Автор считал, что ключевая проблема заключается в отсутствии государственной поддержки и единого общего доступа для пользователей. Именно по этой причине, по его мнению, ни одна частная платформа не способна ни конкурировать с глобальными технологическими корпорациями, ни обеспечить стабильную аудиторию, широкий функционал или гарантированную безопасность.

Поэтому автор настаивал: без централизованного государственного решения и интеграции с официальными сервисами ни одна отечественная сеть не станет полноценным национальным коммуникационным пространством для украинцев.

Редакция Mediasat
